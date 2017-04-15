Ходорковский объявил о поддержке Навального на выборах президента

Михаил Ходорковский объявил о поддержке политика Алексея Навального на предстоящих в следующем году выборах президента России. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Открытой России", конференция которой проходит в субботу в Таллине, столице Эстонии.

Ходорковский заявил, что будет поддерживать Алексея Навального на президентских выборах, а Дмитрия Гудкова - на выборах мэра Москвы. В чем выразится эта поддержка, не уточняется. Свою позицию он пояснил тем, что "Открытая Россия", как и Фонд борьбы с коррупцией Навального, пытается сломать политическую повестку и перевести ее в другую плоскость.

Также сообщается, что Ходорковский на конференции покинул пост главы "Открытой России". Кто займет его место, станет ясно после выборов нового совета движения.

Алексей Навальный стал первым кандидатом в президенты, активно начавшим избирательную кампанию. В марте он инициировал протестные акции "Он нам не Димон", прошедшие в 80 городах России, а в Москве обернувшиеся беспрецедентными по масштабам задержаниями. В настоящее время мероприятия кампании сконцентрированы на открытии предвыборных штабов в регионах. В субботу Навальный встречался с волонтерами в Челябниске.

Президентские выборы пройдут в России 18 марта 2018 года.