Ходорковский об уходе из "Открытой России": моя часть работы выполнена

 (6)
bbcrussian.com
вторник, 7 марта 2017 г. 17:19
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский покидает пост председателя общественно-политического движения "Открытая Россия", подтвердил он Русской службе Би-би-си.
Michailas Chodorkovskis
© Reuters/Scanpix

"Моя часть работы выполнена. Движение стремительно обрастает сторонниками. В основном молодыми и самостоятельно мыслящими. Я, как и обещал, передаю бразды оперативного управления им. Впереди у меня новые проекты", - сказал Ходорковский.

Нового руководителя "Открытой России" изберут на конференции в середине апреля.

Тогда же состоятся перевыборы членов федерального совета движения, сообщил ранее исполнительный директор движения Тимур Валеев.

"Он [Ходорковский] это обещал еще в Хельсинки в ноябре прошлого года, заявив, что будет на должности председателя заново учрежденной организации только первые шесть месяцев", - написал Валеев в "Фейсбуке".

Впрочем, он рассказал РБК, что у экс-главы ЮКОСа останется статус основателя движения с "довольно-таки хорошими полномочиями".

Ходорковский и его движение

Общественно-политическое движение "Открытая Россия было официально учреждено осенью прошлого года по инициативе Михаила Ходорковского.

Как написано в принятой программе движения, ожидая политических перемен, "Открытая Россия" собирается попутно оказывать юридическую поддержку политическим активистам, проводить мониторинг работы избранных депутатов Госдумы и антикоррупционные расследования, поддерживать различные акции протеста и гражданского неповиновения.

Следственный комитет России неоднократно проводил обыски в офисах и квартирах сотрудников "Открытой России", живущих в Москве.

Михаил Ходорковский - в прошлом глава и совладелец ЮКОСа - был в 2003 году арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов и приговорен к длительному тюремному заключению.

В декабре 2013 года, отсидев большую часть срока, он был помилован и уехал за границу, пообещав не заниматься политикой, однако вскоре возродил "Открытую Россию" и объявил, в частности, о своей поддержке нескольких кандидатов на выборах в Государственную думу и несколько региональных законодательных собраний.

Вскоре после этого СКР заочно предъявил Ходорковскому новые обвинения: его подозревают в причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.

Ходорковского также обвиняют в покушении на убийство Вячеслава Кокошкина, который сопровождал Петухова, и в двух покушениях на бизнесмена Евгения Рыбина, во время одного из которых погиб его охранник.

Глава "Открытой России" отвергает эти обвинения, называя их политически мотивированными.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Глава Центризбиркома поддержала перенос выборов президента РФ на годовщину аннексии Крыма (1)

Глава Центризбиркома поддержала перенос выборов президента РФ на годовщину аннексии Крыма
Глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова поддержала перенос выборов президента России с 11 на 18 марта 2018 года. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ЦИК.

Сбербанк начал обслуживать обладателей паспортов ЛНР и ДНР

Sberbank
В отделениях Сбербанка начали принимать клиентов с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, сообщила ТАСС пресс-служба банка.

Россия заняла 27-е место в рейтинге лучших стран мира (20)

Maskva
Россия заняла 27-е место в списке лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report. На первом месте рейтинга оказалась Швейцария.

Россия ввела электронные визы для свободного порта Владивосток

Vladivostoko uostas
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных виз для иностранных туристов, прибывающих через свободный порт Владивосток.

Ходорковский об уходе из "Открытой России": моя часть работы выполнена (6)

Michailas Chodorkovskis
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский покидает пост председателя общественно-политического движения "Открытая Россия", подтвердил он Русской службе Би-би-си.
Facebook друзья
Rambler's Top100