Хаматова зачитала обращение актеров в поддержку Серебренникова

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Телеканал "Дождь"
вторник, 23 мая 2017 г. 18:35
На акции у «Гоголь-центра» в поддержку художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова актриса Чулпан Хаматова зачитала коллективное обращение актеров, передает корреспондент Дождя.
© RIA/Scanpix

«Мы, коллеги и друзья Кирилла Серебренникова и театра „Гоголь-центр”, потрясены сегодняшними событиями. Кирилл Серебренников — один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только в России, но и по всему миру. Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека. Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском. Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся, что следствие будет проходить объективно и справедливо, без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование», — сказала она

Актриса отметила, что обращение подписали Марк Захаров, Алла Демидова, Олег Табаков Ксения Раппопорт и многие другие.

Ранее 23 мая стало известно, что Серебренников стал фигурантов дела о хищении бюджетных средств. В рамках расследования, у него, в здании «Гоголь-центра» и у бывшего руководителя господдержки искусства Минкульта России Софьи Апфельбаум прошли обыски.

«Я в полном шоке и недоумении»: первый комментарий Серебренникова после начала обысков

СК сообщил о том, что речь идет о 200 миллионах, выделенной компании Серебренникова в 2011-2014 годах.

Телеканал "Дождь"
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