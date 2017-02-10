Хакеры "Шалтая-Болтая" отказались идти на сделку со следствием

Все фигуранты дела о госизмене и хакерской группе «Шалтай-Болтай» пока отказались от сделки со следствием, но некоторые из них признали свою вину.

Об этом «Интерфаксу» сообщил знакомый с ситуацией источник.

«На данный момент ряд обвиняемых признали свою вину — кто полностью, а кто частично. Но ни один из фигурантов на сделку с правосудием пока не идет», — сказал он.

Собеседник агентства также не исключил, что в дальнейшем фигуранты дела согласятся на сотрудничество и особый порядок суда, который предполагает признание вины в обмен на мягкий приговор.

Накануне Мосгорсуд оставил под арестом одного из участников «Шалтая-Болтая» Александра Филинова. Он и еще один участник группы Константин Тепляков были арестованы в ноябре по обвинению в неправомерном доступе к компьютерной информации. Организатора хакерской группы Владимира Аникеева задержали месяцем ранее.

В начале февраля адвокат Аникеева Руслан Коблев заявлял, что его подзащитный полностью признал вину и уже заключил сделку со следствием.

Источник «Интерфакса» ранее сообщал, что дело группы «Шалтай-Болтай» связано с делом о госизмене сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева, а также менеджера «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. Однако адвокаты по обоим делам опровергали информацию о связи между этими расследованиями.

Один из основателей «Шалтая-Болтая» Александр Глазастиков в интервью "Дождю" рассказал, что хакеры заключили сделку с сотрудниками ФСБ после того, как спецслужба установила их личности. По его словам, хакеры сообщали ФСБ информацию о готовящихся сливах, а в обмен на это спецслужба обещала их не арестовывать.

Хакеры «Шалтая-Болтая» стали известны после публикации переписки членов правительства, а также менеджеров крупных компаний. Они брали ответственность за взлом твиттера премьер-министра Дмитрия Медведева, публикацию почты вице-премьера Аркадия Дворковича и смс-переписки замглавы Управления президента России по внутренней политике Тимура Прокопенко.