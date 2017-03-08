Группа феминисток провела акцию у стен московского Кремля

Группа феминисток из Москвы и Санкт-Петербурга в Международный женский день 8 марта провела протестную акцию у стен Кремля.

Девушки растянули транспарант и зажгли файеры, забравшись на крышу грота в Александровском саду. Семеро активисток задержаны.

На транспаранте, который растянули феминистки, было написано "200 лет мужчины у власти - долой!"

Как рассказала Русской службе Би-би-си активистка Катрин Ненашева, проводившие акцию активистки Елена Тищенко и Ксандра Орлова задержаны и доставлены в ОВД. По словам Ненашевой, на 8 марта в городе запланировано еще несколько акций, однако о том, где они будут проведены и каково будет их содержание, она ничего не сказала.

"Девушки из Москвы и Петербурга объединились сегодня, чтобы показать - нас много, мы продолжаем говорить и не боимся этого делать. Лозунги в акции специально подбирались с наивными оттенками, они довольно просты, но, к сожалению, часто актуальны только в определённых сообществах", - сказала Ненашева в беседе с Би-би-си.

"Сейчас на территории Кремля проходит ещё несколько акций, документации будут появляться в социальных сетях", - добавила она.

Четыре пары девушек с транспарантами также прошли внутрь комплекса Кремля, сообщила Ненашева. Некоторых из по его словам них также задержали и увезли в ОВД. Таким образом, всего задержано семеро участниц акции. Среди них по словам Ненашевой была спецкор "Новой Газеты" Елена Костюченко.

Вместе с девушками задержали также фотографа "Новой газеты" Ардена Аркмана. Полицейские, по словам активистки, во время задержания не применяли излишней силы.

В московском ОВД "Китай-город" не подтвердили задержание активисток, а затем перестали отвечать на звонки Би-би-си. Сами активистки успели сообщить, что в ОВД их доставили.