Группа Conflict Intelligence Team сообщила о гибели российского разведчика в Сирии

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 6 марта 2017 г. 16:57
В Сирии погиб российский военнослужащий Артем Горбунов, который служил в 96-й отдельной бригаде разведки, базирующейся в Нижнем Новгороде, сообщает исследовательская группа Conflict Intelligence Team со ссылкой на комментарий жены военного «ВКонтакте».
© AP / Scanpix

Накануне супруга Горбунова прокомментировала запись о взятии Пальмиры и сообщила что ее муж погиб 2 марта, попав в засаду.

CIT подтверждает информацию о службе Горбунова в 96-й бригаде разведки тем, что в ноябре 2016 года один из его друзей «ВКонтакте» опубликовал фотографию, снятую на плацу этой воинской части.

«Это очередное из множества сообщений о гибели российских военных и бойцов ЧВК, связанных с контрнаступлением на Пальмиру», — говорится в сообщении CIT.

Дополнено. Супруга погибшего Софья Горбунова рассказала «Коммерсанту», что ее мужа похоронили 6 марта в Нижнем Новгороде.

2 марта министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что сирийские войска при поддержке Воздушно-космических сил России завершили операцию по взятию Пальмиры.

В понедельник, 6 марта, стало известно о гибели в Сирии российского военного Ивана Слышкина. Сообщается, что его убил снайпер. По информации РБК, Слышкин воевал в рядах частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Слышкин был похоронен в городе Озерск Челябинской области.

Телеканал "Дождь"
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