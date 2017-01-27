Госдума узаконила декриминализацию побоев в семье

В третьем чтении "за" проголосовали 380 депутатов, против - трое. Не голосовала фракция КПРФ.

Законопроект был внесен в Госдуму осенью депутатами-единороссами во главе с Ольгой Баталиной, а также несколькими сенаторами. Свою подпись под ним поставила и сенатор Елена Мизулина.

В первом чтении он был принят 11 января, а во втором - в минувшую среду, 25 января.

Законопроект убирает из 116-й статьи уголовного кодекса - "Побои" - слова "в отношении близких лиц" и таким образом выводит из-под уголовной ответственности нанесение побоев родственникам. По существующему сейчас в России законодательству, побои, совершенные впервые вне семьи, являются административным правонарушением, а внутри семьи - уголовным.

В ходе пятничного обсуждения против закона высказались только коммунисты. "Сторонники этого нововведения проигнорировали существовавшую в России на протяжении столетий правовую позицию о недопустимости нарушения телесной неприкосновенности личности. [...] Этот закон закрепит насилие как норму поведения", - заявил с трибуны зампредседателя комитета по законодательству Юрий Синельщиков.

По просьбе коммунистов поименное голосование депутатов по этому закону будет опубликовано в официальном органе опубликования правовых актов "Российской газете". "Этот закон разделил наше общество по живому", - объяснил просьбу первый зампредседателя фракции КПРФ Сергей Решульский.

Владимир Жириновский поддержал принятие закона. "90% браков - по расчету. Не любите, а вступаете в брак, лишь бы иметь собственную женщину или наконец выйти замуж. Когда будет по любви брак, тогда будет тишина. Когда любят друг друга - какой там побить? И ребёнок долгожданный, хотели его", - объяснил лидер ЛДПР причины насилия в семьях.

Единоросс Андрей Исаев подчеркнул, что речи о разрешении или одобрении домашнего насилия со стороны партии власти не идёт. "Сохраняется уголовная ответственность за любое насилие против личности, которе привело даже к самому легкому вреду здоровью. [...] Речь идёт о шлепках и затрещинах. Но и в этом случае никто не предлагает вешать медаль на грудь. [...] Если мать-одиночка после двух работ усталая придёт домой и обнаружит у сына в тумбочке наркотики и даст ему затрещину, она по действующему закону становится уголовницей", - мотивировал депутат необходимость приятия закона.

Ранее российский парламент выступил против смягчающих поправок, предложенных КПРФ. Коммунист Юрий Синельщиковов предлагал сохранить уголовную ответственность за побои беременных, несовершеннолетних и людей в беспомощном состоянии.

По данным недавнего опроса ВЦИОМ, большинство россиян осуждают физическое насилие, но поддерживают предложение смягчить наказание за побои, нанесенные впервые. За то, чтобы перевести это правонарушение в разряд административных, выступили 59% опрошенных. При этом 70% россиян высказались против побоев, 19% допустили применение физической силы в семье в отношении жен, детей или мужей.