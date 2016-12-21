Госдума РФ в третьем чтении приняла "закон садистов"

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, регламентирующий применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия к заключенным, также известный как «закон садистов».

Ранее в законопроекте было прописано, что сотрудники ФСИН могут применять спецсредства за любое нарушение режима содержания. В связи с этим документ получил название «закон садистов».

Из окончательной редакции документа эту норму убрали. Таким образом, физическая сила, спецредства и оружие не могут применяться к заключенным за нарушение режима содержания.

В документе отмечается, что сотрудники ФСИН имеют право применять физическую силу, если несиловые способы не действуют при пресечении неповиновения и противодействия законным требованиям сотрудника.

Кроме того, законопроект дополнен положением, согласно которому, «при наличии возможности» применение физической силы и спецсредств подлежит фиксации на видеокамеры.

Как отмечает RNS, согласно поправкам, непосредственно спецсредства могут применяться для пресечения неповиновения или противодействия со стороны осужденных только в случаях, связанных с угрозой насилия, опасного для жизни и здоровья сотрудников.

Закон вступит в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом.

В октябре правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) попросила Госдуму России отклонить законопроект, принятый нижней палатой парламента на тот момент в первом чтении.