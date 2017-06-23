Госдума РФ разрешила блокировку "зеркал" пиратских сайтов

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Телеканал "Дождь"
пятница, 23 июня 2017 г. 14:05
Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект, по которому будут блокироваться копии пиратских сайтов («зеркал»). Об этом сообщалось в трансляции на сайте Госдумы.
Rusijos Dūma
© DELFI (V.Stašaitytės nuotr.)

Законопроект вводит понятие «копии» запрещенных сайтов. Под копией подразумевается сайт, сходный с заблокированным «до смешения».

Право блокировки предоставляется не только государственным органам, но и правообладателям. Кроме того, поисковые системы обяжут удалять из выдачи пиратские сайты.

В середине июня комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал к принятию этот законопроект. Ранее в нем содержалось положение о возможности внесудебной блокировки сайтов, однако оно было исключено из документа.

Телеканал "Дождь"
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