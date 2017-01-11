Госдума РФ приняла законопроект о декриминализации насилия в семье в первом чтении

Законопроект предполагает исключение из числа преступлений «побоев в отношении близких лиц». Они будут отнесены к административным правонарушениям.

Согласно документу, наказывать физическое насилие по отношению к родственнику, не повлекшее последствий, будут обязательными работами до 360 часов, исправительными работами на срок до года или административным арестом до шести месяцев. В пояснительной записке уточняется, что за повторные побои будут наказывать по уголовному законодательству.

В середине ноября прошлого года проект закона в Госдуму внесла группа депутатов, среди которых были депутат от «Единой России» Ольга Баталина, а также бывший депутат Мосгордумы и сенатор Зинаида Драгункина.

Идею декриминализировать побои поддерживает сенатор Елена Мизулина. В июле 2016 года она внесла в Госдуму поправки о переводе побоев в отношении близких в разряд административных правонарушений. Тогда правительственная комиссия отказалась поддержать законопроект.