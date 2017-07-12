Госдума РФ приняла проект закона о лишении гражданства за терроризм

При этом была принята поправка, согласно которой родственники преступника, лишенного российского гражданства, сохранят российские паспорта, даже если по их заявлениям изначально принималось общее решение.

Кроме того, ко второму чтению в документы были внесены две принципиальные поправки, предполагающие, во-первых, введение присяги при принятии иностранцем российского гражданства и, во-вторых, упрощенную выдачу паспорта РФ для украинских граждан, отказавшихся от своего гражданства. Отказ от принесения присяги также будет поводом для отказа в выдаче паспорта РФ.

Законопроект был инициирован после апрельского теракта в метро Санкт-Петербурга. По данным следствия, самоподрыв осуществил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство. Ожидается, что новые правила лишения паспорта РФ вступят в силу к сентябрю 2017 года.