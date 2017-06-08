Госдума РФ прекратила депутатские полномочия Марата Сафина

В "Единой России" пояснили, что решение депутата о сдаче мандата обусловлено невозможностью совмещать работу в парламенте с другой общественной деятельностью в международных спортивных организациях.

Отмечается, что в ближайшее время Марат Сафин станет советником спикера Госдумы Вячеслава Володина по вопросам спорта. Подчеркивается, что это будет происходить на общественных началах.

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин был депутатом Госдумы от "Единой России" с 2011 года.