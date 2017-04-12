Госдума РФ поддержала перенос выборов на день аннексии Крыма

"За" проголосовали 333 депутата из 450. Фракция КПРФ, вопреки обещаниям, не голосовала против, а не участвовала в голосовании вовсе.

Поправки внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков. В пакете законопроектов также предлагается отменить использование на выборах открепительных удостоверений, расширить возможности наблюдателей и журналистов, разрешить видеонаблюдение за выборами.

Политологи и депутаты оппозиционных фракций отмечали, что перенос выборов связан с желанием повысить явку. В разговоре с Би-би-си Клишас ранее отметил, что авторы поправок не стремились перенести день голосования именно на дату аннексии Крыма.

Однако, представляя законопроекты, Клишас назвал совпадение выборов президента с годовщиной присоединения Крыма "позитивным", поскольку оно "имело широчайшую общественную поддержку".

Против собственно переноса выборов никто из депутатов в ходе обсуждения не возражал. Опасения парламентариев сосредоточились на контроле за голосованием после отмены открепительных.

Согласно законопроекту, избиратели, которые в день выборов не будут находиться по месту жительства, но захотят проголосовать, смогут быть включены в список избирателей там, где они находятся. Нужно будет подать заявку в избирательную комиссию на включение со всеми своими данными. При этом порядок и сроки подачи заявок, а также система контроля над этой системой в законопроекте не прописаны. Их должен установить ЦИК.

Вице-спикер Игорь Лебедев (ЛДПР) выразил опасение насчет того, как избиркомы будут обмениваться информацией между собой, чтобы исключать из списков избирателей тех, кто уже проголосовал. Коммунист Валерий Рашкин назвал открепительные негодным инструментом, но отметил, что при их выдаче есть хотя бы какая-то документация.

"А вы предлагаете [введя электронную систему] вывести механизм контроля из законодательного поля", - заявил Рашкин. Аналогичное мнение высказали и представители "Справедливой России".

На многократные вопросы депутатов о методах контроля за голосованием сенатор Клишас отвечал одинаково. Он попросил депутатов поверить, что ЦИК проработает все необходимые процедуры перед вторым чтением и проголосовать за законопроект в первом чтении без деталей.

В поддержку переноса выборов ранее высказались председатель ЦИК Элла Памфилова и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Опрошеннные Би-би-си эксперты и депутаты говорили, что возможный перенос президентских выборов связан с желанием власти повысить явку.

Во вторник депутаты Госдумы от КПРФ заявили, что решили голосовать против пакета законопроектов, касающихся выборов президента России, в том числе их переноса на 18 марта.