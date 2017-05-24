Госдума РФ осудила решение Порошенко о блокировке российских соцсетей

 (1)
Телеканал "Дождь"
среда, 24 мая 2017 г. 18:40
Депутаты Госдумы обратились к Парламентской ассамблее ОБСЕ с призывом осудить решение президента Украины Петра Порошенко о запрете на территории Украины российских соцсетей и потребовать отмены этого решения.
Russia's Duma
© DELFI (K.Ameliuškino nuotr.)

По их мнению, это решение «нарушает фундаментальные права и свободы человека на Украине».

Депутаты Госдумы осуждают решение президента Украины и запрете на ее территории соцсетей «Вконтакте», «Одноклассники», а также интернет-сервисов «Яндекс» и «Mail.ru», говорится в обращении Госдумы к ПА ОБСЕ (копия есть у Дождя).

«В результате принятия такого решения миллионы пользователей на Украине были лишены возможности свободно общаться и выражать свою позицию, поддерживать трансграничные родственные и профессиональные контакты», — говорится в обращении парламентариев.

Указ Порошенко о введении санкций в отношении российских граждан и компаний, в том числе предусматривающих блокировку российских соцсетей, вступил в силу неделю назад.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

В Москве подали первый иск против закона о сносе пятиэтажек (6)

Protestas Maskvoje
Жительница московского района Перово подала иск к городским властям из-за принятого в Москве закона о сносе пятиэтажек, рассказал в своем "Фейсбуке" политик Дмитрий Гудков.

Российские феминистки записали видеообращение к Навальному (6)

Российские феминистки записали видеообращение к Навальному
Российские феминистки записали видеообращение к российскому оппозиционеру Алексею Навальному, в котором попросили политика обратить внимание на женскую повестку и предупредили, что игнорировать их интересы - это "политическое самоубийство".

Госдума РФ осудила решение Порошенко о блокировке российских соцсетей (1)

Russia's Duma
Депутаты Госдумы обратились к Парламентской ассамблее ОБСЕ с призывом осудить решение президента Украины Петра Порошенко о запрете на территории Украины российских соцсетей и потребовать отмены этого решения.

Миронов передал Путину письмо в защиту Серебренникова (10)

Миронов передал Путину письмо в защиту Серебренникова
Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов передал российскому президенту Владимиру Путину письмо от театральных деятелей и кинематографистов в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова.

Власти Москвы не прояснили ситуацию вокруг театра Серебренникова (1)

Власти Москвы не прояснили ситуацию вокруг театра Серебренникова
Ситуация с обысками в руководимом Кириллом Серебренниковым "Гоголь-центре" 23 мая не имеет прямого отношения к деятельности театра и департамента культуры Москвы, заявил в интервью "Интерфаксу" в среду, 24 мая, глава департамента Александр Кибовский.
Facebook друзья
Rambler's Top100