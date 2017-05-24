Госдума РФ осудила решение Порошенко о блокировке российских соцсетей

По их мнению, это решение «нарушает фундаментальные права и свободы человека на Украине».

Депутаты Госдумы осуждают решение президента Украины и запрете на ее территории соцсетей «Вконтакте», «Одноклассники», а также интернет-сервисов «Яндекс» и «Mail.ru», говорится в обращении Госдумы к ПА ОБСЕ (копия есть у Дождя).

«В результате принятия такого решения миллионы пользователей на Украине были лишены возможности свободно общаться и выражать свою позицию, поддерживать трансграничные родственные и профессиональные контакты», — говорится в обращении парламентариев.

Указ Порошенко о введении санкций в отношении российских граждан и компаний, в том числе предусматривающих блокировку российских соцсетей, вступил в силу неделю назад.