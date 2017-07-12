Госдума разрешила сажать за кибератаки на инфраструктуру России

 (3)
bbcrussian.com
среда, 12 июля 2017 г. 11:52
Госдума приняла в третьем чтении законопроект безопасности информационной инфраструктуры и утвердила поправки в уголовный кодекс, которые разрешают отправлять людей в колонии за кибератаки на критически важные объекты российской инфраструктуры.
© Bendrovės archyvas

Разработанный ФСБ и внесенный правительством законопроект предполагает создание государственной системы противодействия кибератакам на госучреждения, банки, предприятия, важные узлы связи и целые сектора экономики, такие как энергетика, транспорт и оборонная промышленность.

Полное название новой системы - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).
ГосСОПКА уже работает - так, к ней подключались подрядчики недавно прошедшего Кубка Конфедераций по футболу. Но нормы об обязательном подключении к системе субъектов критической инфраструктуры (СКИ) до сих пор не было.

Также законопроект обязывает субъектов критической инфраструктуры соблюдать требования государства по безопасности, сообщать в ГосСОПКА о кибератаках и пускать на свои объекты сотрудников спецслужб.
Президенту необходимо будет определить орган, уполномоченный защищать критическую информационную инфраструктуру. Подготовкой соответствующего указа займутся ФСБ и Федеральная служба технического и экспортного контроля (ФСТЭК).

Судя по сайту госзакупок, технической разработкой ГосСОПКА занималась российская компания Positive Technologies. В 2016-2016 годы минэкономразвития выделило на эти цели 2,6 млн рублей (1, 2).

Одновременно Госдума приняла поправки в уголовный кодекс, устанавливающие наказание за кибератаки на объекты критической инфраструктуры (КИИ). Максимальное наказание за такие действия составит пять лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей.

Кроме того, максимальное наказание за неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации на таких объектах составит шесть лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей.

За нарушение мер безопасности на объектах КИИ грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на три года.

Теперь законопроект отправится на утверждение в верхнюю палату парламента. В случае, если его одобрят и там, документ уйдет на подпись к президенту.

Согласно ежегодному рейтингу компании Qrator Labs, в 2017 году Россия заняла 13 место в мире по устойчивости национального сегмента интернета к возможным сбоям, потеряв одну позицию по сравнению с прошлым годом.

На первых позициях рейтинга - Германия, Гонконг и Швейцария. Стабильными авторы исследования также называют интернет-системы Украины (восьмое место), Бангладеш (10 место) и Румынии (11 место).

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Нефть или зарплата? С чего власти России получают больше налогов (3)

Нефть или зарплата? С чего власти России получают больше налогов
В 2016 году поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России, который отчисляется из зарплат работающих россиян, превысил доходы от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Госдума разрешила сажать за кибератаки на инфраструктуру России (3)

Госдума разрешила сажать за кибератаки на инфраструктуру России
Госдума приняла в третьем чтении законопроект безопасности информационной инфраструктуры и утвердила поправки в уголовный кодекс, которые разрешают отправлять людей в колонии за кибератаки на критически важные объекты российской инфраструктуры.

"Самый опасный дипломат": восемь американских лет посла Кисляка (7)

Самый опасный дипломат: восемь американских лет посла Кисляка
Во вторник в вашингтонском отеле St.Regis состоялся закрытый для прессы прощальный прием в честь российского посла в США Сергея Кисляка.

Главу штаба Навального заподозрили в создании компьютерного вируса (6)

Главу штаба Навального заподозрили в создании компьютерного вируса
Красноярская полиция полагает, что оппозиционер Леонид Волков, возглавляющий штаб Алексея Навального, может быть причастен к созданию некоего компьютерного вируса и нарушению авторских прав.

В Сирии погиб российский военный советник (37)

В Сирии погиб российский военный советник
В Сирии под минометным обстрелом боевиков погиб российский военный советник капитан Николай Афанасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление министерства обороны РФ.
Facebook друзья
Rambler's Top100