Госдума предложила проверить "Радио Свобода" и "Голос Америки"

«Предлагаю принять протокольное поручение комитету по информационной политике и проверить деятельность таких компаний, как „Радио Свобода“ и „Голос Америки“, которые имеют русскую службу, на соответствие законодательству Российской Федерации», — сказал Затулин в пятницу на заседании Госдумы.

По его словам, такой шаг является ответной мерой на внесенный сенатором США Джин Шахин законопроект о модернизации регистрации иностранных агентов и принуждению к ней. «Сенатор прямо объясняет внесение законопроекта угрозой, которая существует со стороны телеканала „Russia Tоdаy“, соблазнить американский народ российской пропагандой», — подчеркнул Затулин.

15 марта сенатор от Демократической партии Джин Шахин внесла законопроект, предоставляющий министерству юстиции дополнительные полномочия для расследования потенциальных нарушений американского законодательства телеканалом RT America, который финансируется российскими властями.

В своем законопроекте Шахин настаивает на исполнении закона о регистрации иностранных агентов. Она считает, что RT America и другие организации должны представлять документы об источниках финансирования и зарубежных связях.