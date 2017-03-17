Госдума предложила проверить "Радио Свобода" и "Голос Америки"

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Телеканал "Дождь"
пятница, 17 марта 2017 г. 12:47
Первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предложил Госдуме проверить на соответствие российскому законодательству деятельности «Радио Свободы» и «Голоса Америки», сообщает «Интерфакс».
Rusijos Dūma
© DELFI (V.Stašaitytės nuotr.)

«Предлагаю принять протокольное поручение комитету по информационной политике и проверить деятельность таких компаний, как „Радио Свобода“ и „Голос Америки“, которые имеют русскую службу, на соответствие законодательству Российской Федерации», — сказал Затулин в пятницу на заседании Госдумы.

По его словам, такой шаг является ответной мерой на внесенный сенатором США Джин Шахин законопроект о модернизации регистрации иностранных агентов и принуждению к ней. «Сенатор прямо объясняет внесение законопроекта угрозой, которая существует со стороны телеканала „Russia Tоdаy“, соблазнить американский народ российской пропагандой», — подчеркнул Затулин.

15 марта сенатор от Демократической партии Джин Шахин внесла законопроект, предоставляющий министерству юстиции дополнительные полномочия для расследования потенциальных нарушений американского законодательства телеканалом RT America, который финансируется российскими властями.

В своем законопроекте Шахин настаивает на исполнении закона о регистрации иностранных агентов. Она считает, что RT America и другие организации должны представлять документы об источниках финансирования и зарубежных связях.

Телеканал "Дождь"
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