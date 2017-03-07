Госдума поддержала запрет называть детей странными именами

"За" проголосовали 377 депутатов, воздержались трое, 70 человек не голосовали, передает из здания парламента корреспондент Русской службы Би-би-си.

Представляя законопроект, сенатор Петренко пожаловалась, что бывают случаи, когда детей называют Принцессами, Президентами, Люциферами. Это нарушает права детей, считает парламентарий.

Ее поддержала коллега из "Единой России" Ирина Белых. "Подтвердилось, что проблема действительно существует и родители периодически пытаются назвать ребенка Авиадиспетчер, Царь, Генерал", - посетовала депутат. Она привела в пример страны, где есть законы об именах - это Швеция, Дания, Белоруссия.

Присоединился к коллегам и депутат Виталий Милонов. "Давно уже пора навести порядок с Кукуцаплями и Даздрапермами!" - призвал депутат.

Единоросс Максим Иванов озаботился, будут ли ЗАГСы разрешать назвать детей именами с числительными, если это, например, Иван Первый или Екатерина Вторая. Сенатор Петренко сказала, что этот вопрос будет обсуждаться.

Председатель комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) выступил против советских имен-аббревиатур.

"Такое имя, например, как Владлен, с учетом новой информации из раскрывающихся архивов, не является ли серьезным психологическим ударом не только для носителя такого имени, но и для его родственников, учитывая, какое отношение к Ленину сегодня сформировано или формируется у подрастающего поколения?" - возмутился депутат.

Депутат-единоросс от Татарстана Айрат Фаррахов сообщил, что имена, подходящие под категорию аббревиатур, очень распространены в Татарстане, и призвал исключить из законопроекта эту норму. Автор законопроекта Петренко ответила, что ко второму чтению будут учтены все замечания.

Парламентарий от ЛДПР Виталий Пашин поинтересовался, как конкретно закон не даст родителям назвать детей "странными" именами Дельфин или Люцифер, если речь идет лишь о запрете использовать в именах цифры и аббревиатуры.

"Я не соглашусь. Дело в том, что перечисление в именах рангов и должностей, названий с буквами и цифрами нарастает. А дельфин - это дельфин, это все-таки не имя", - ответила сенатор Петренко.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский объяснил проблему "странных" имен браками по расчету.

"У нас большинство браков не по любви, а по расчету! Если любовь будет между мужем и женой, то пошли, назвали и забыли", - заявил он, пожаловавшись, что в детском саду его дразнили "Жирин-Пырин-Пассажирин".

Законопроект поддержало правительство, Верховный суд и профильный комитет, поэтому в большой вероятностью он будет принят.