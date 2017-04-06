Госдума отказалась проверять расследование Навального о Медведеве

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bbcrussian.com
четверг, 6 апреля 2017 г. 11:05
Госдума России на заседании в среду отклонила предложение фракции КПРФ проверить материалы, опубликованные Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального и посвященные российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Dmitrijus Medvedevas Izraelyje
© Sputnik/Scanpix

В проекте соответствующего постановления, вынесенного фракцией на голосование, предлагалось запросить у правоохранительных органов необходимую информацию и организовать проверку сведений, изложенных в материалах ФБК.

Коммунисты также считают необходимым привлечь к ответственности упомянутых в материалах людей в случае, если содержащаяся в расследовании ФБК информация подтвердится. А если не подтвердится, то привлекать к ответственности предлагалось самих авторов расследования.

Однако нижняя палата российского парламента проголосовала против предложения депутатов КПРФ.

Ранее расследование ФБК прокомментировал сам Медведев. Он заявил, что за публикацией компромата стоит стремление "вытащить людей на улицы", а сам материал назвал "чушью и какими-то бумажками" и сравнил с компотом.

"Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых людей, и про людей, о которых я вообще никогда не слышал", - сказал премьер-министр.

Фонд борьбы с коррупцией 2 марта опубликовал расследование "Он вам не Димон" об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с Дмитрием Медведевым.

Как утверждается в расследовании ФБК, российский премьер владеет этими активами, имея возможность управлять ими через сеть некоммерческих фондов, которыми руководят его однокурсники.

Среди таких активов фонд Навального обнаружил виноградники в итальянской Тоскане и яхту - и то, и другое формально принадлежит офшорной компании.

Пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова заявила, что материал носит ярко выраженный предвыборный характер.

"Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно", - сказала она.

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