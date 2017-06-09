Госдума одобрила увеличение расходов на силовиков

Правительство в этом году рассчитывает на более быстрый рост экономики, увеличение инвестиций, рост доходов населения и восстановление спроса.

Власти планируют, что в этом году на фоне восстановления экономики доходы бюджета будут намного выше запланированных ранее - 14,6 трлн рублей против 13,5 трлн рублей, а расходы вырастут лишь на 362 млрд рублей (6,41 млрд долларов) c с 16,2 трлн рублей до 16,6 трлн.

В том, что экономика будет расти быстрыми темпами, сомневаются и некоторые депутаты, и экономисты, и Счетная палата.

В основе бюджета лежит обновленный прогноз министерства экономического развития, согласно которому экономика в этом году вырастет на 2%, хотя ранее власти ожидали роста в 0,6%.

По словам главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, для достижения этого прогноза ВВП должен расти во втором и четвертом квартале более чем на 2%. Уверенности в том, что это будет происходить, у Голиковой нет.

Кроме того, в прогнозе заложен средний курс рубля на уровне 64,2 рубля. Как указала глава Счетной палаты, это означает, что уже с начала июня рубль начнет сильно слабеть, чего пока не происходит.

Тем не менее поправки в бюджет были одобрены 320 голосами за. 65 депутатов воздержались от голосования.

Большую часть дополнительных доходов правительство собирается потратить на поддержку промышленности, дополнительное финансирование силовых ведомств, а также на строительство инфраструктуры, главным образом, дорог и различных объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Министр финансов Антон Силуанов в пятницу, выступая в Думе, заявил, что правительство увеличило расходы на помощь инвалидам, развитие культуры и оснащение медицинских центров оборудованием, а также на поддержку сельского хозяйства, в том числе, докапитализацию Россельхозбанка.

Тем не менее, согласно законопроекту, финансирование здравоохранения и образования почти не выросло по сравнению с тем, что правительство планировало осенью, а на науку даже немного снизилось.