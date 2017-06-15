Госдума объявила конкурс на текст присяги на верность России

Нижняя палата парламента просит всех желающих присылать свои варианты текста на почту, зарегистрированную на сервисе Mail.ru.

Ранее свои варианты текста уже предложили некоторые депутаты и поэты.

На четверг, 15 июня, запланировано первое заседание рабочей группы Госдумы, созванной для подготовки текста присяги. Предполагается, что участники заседания сначала обсудят принципы, которые должны быть отражены в тексте присяги, а уже потом займутся самим текстом.

В рабочую группу вошли, в частности, режиссер Никита Михалков, советник президента по правам человека Михаил Федотов, уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова и член президентского совета по правам человека Николай Сванидзе.

Предложение ввести присягу для иностранцев, принимающих гражданство России, прозвучало в Госдуме в прошлом месяце в ходе обсуждения законопроектов, внесенных в парламент после теракта в метро Санкт-Петербурга.

Авторы этих документов предлагают отменять решения о предоставлении российского гражданства в случаях, когда получившие его люди нарушают взятое на себя обязательство соблюдать Конституцию и законы России.

Нарушившими это обязательство будут считать тех, кто изначально получал гражданство с целью "подрыва конституционного строя" России. Решать, имел ли место такой мотив, будет суд.

Уже в июне эту идею поддержал президент России Владимир Путин. Он предложил депутатам Госдумы подумать над введением присяги или церемонии принесения клятвы при вступлении в российское гражданство, отметив, что такая практика есть в некоторых других государствах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ пообещал, что депутаты изучат международный опыт и, с учетом российских традиций, предложат на утверждение президенту текст присяги или клятвы на верность России.

Впоследствии он заявил, что ради того, чтобы придумать текст присяги и внести его в законопроект о лишении гражданства дальнейшее рассмотрение этого документа было перенесено на июль.