Горбачев призвал Трампа и Путина договориться о запрете ядерной войны

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Телеканал "Дождь"
пятница, 27 января 2017 г. 15:49
Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа принять резолюцию о полном запрете ядерных войн.
Mikhail Gorbachev
© AFP/Scanpix

Об этом он написал в своей статье для журнала Time.

«Я предлагаю Совету Безопасности ООН провести заседание на уровне глав государств и принять резолюцию, в которой бы говорилось, что ядерная война недопустима и никогда не должна вестись», — написал Горбачев.

Бывший президент СССР отметил, что инициатива о принятии такого документа должна исходить от Дональда Трампа и Владимира Путина — президентов стран, обладающих более 90% мировых ядерных арсеналов, и которые, следовательно, «несут особую ответственность».

По словам Горбачева, угроза ядерной войны вновь стала реальной в связи с конфронтацией между НАТО и Россией.

«Отношения между двумя великими державами из плохих превратились в очень плохие за несколько лет. Сторонники наращивания военного потенциала и оборонно-промышленных комплексов потирают руки», — говорится в тексте.

Горбачев подчеркнул, «милитаризация и новая гонка вооружений» стали наиболее актуальной проблемой, а политики и военные ведут себя враждебно, как никогда прежде.

«Все выглядит так, будто мир готовится к войне», — пишет политик.

Горбачев напомнил о процессе ядерного разоружения, начавшегося в 1980-е годы. Он вспомнил, что во время обсуждения военной доктрины СССР на заседании Политбюро в 1986 году все обратили внимание на формулировку «Отвечать на нападение всеми возможными способами» и отвергли этот пункт, сойдясь на мнении, что ядерное оружие должно служить только одной цели — предотвратить возможную войну. «Конечной целью должен стать мир без ядерного оружия», — добавил Горбачев.

Телеканал "Дождь"
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