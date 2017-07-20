Google ответил на обвинения блогера в сотрудничестве YouTube с Кремлем

Телеканал "Дождь"
четверг, 20 июля 2017 г. 18:46
Google отказался прокомментировать «отдельные случаи» удаления контента в ответ на обвинения видеоблогера Дмитрия Иванова (kamikadzedead) в том, что российское представительство YouTube сотрудничает с властями России и удаляет видео с критикой действий чиновников. Об этом Дождю заявили в пресс-службе компании.
Google
© Reuters / Scanpix

«Мы не комментируем отдельные случаи. Политики YouTube четко регламентируют принципы, по которым контент может быть заблокирован или удален», — сказали в пресс-службе Google.

Согласно данным из отчета о доступности сервисов и данных Google, в июне 2016 года число запросов от государственных органов на удаление видео из российского YouTube составляло 1 307. За полгода эта цифра увеличилась в десять раз. К январю 2017 года число запросов на удаление видео было равно 10 381.

Всего в Google поступило порядка 9,5 тысяч запросов на удаление контента в связи с вопросами национальной безопасности, еще 540 — в связи с критикой власти.

При этом в отчете не уточняется, сколько именно контента было удалено по этим запросам.

Ранее Иванов заявил, что российское представительство YouTube блокирует оппозиционные по отношению к российской власти каналы, а также удаляет размещенные на них видео под предлогом нарушения правил о запрете разжигания ненависти.

Блогер обратил внимание, что при этом сервис не удаляет ролики, в которых, по его мнению, также содержится «разжигание ненависти». В пример он привел видео «Навальный — это Гитлер», которое попало в топ YouTube.

Телеканал "Дождь"
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Google ответил на обвинения блогера в сотрудничестве YouTube с Кремлем

Google
Google отказался прокомментировать «отдельные случаи» удаления контента в ответ на обвинения видеоблогера Дмитрия Иванова (kamikadzedead) в том, что российское представительство YouTube сотрудничает с властями России и удаляет видео с критикой действий чиновников. Об этом Дождю заявили в пресс-службе компании.

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