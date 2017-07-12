Главу штаба Навального заподозрили в создании компьютерного вируса

Красноярская полиция полагает, что оппозиционер Леонид Волков, возглавляющий штаб Алексея Навального, может быть причастен к созданию некоего компьютерного вируса и нарушению авторских прав.

Волков выложил в свой "Твиттер" фотографию распоряжения об обследовании помещения, с которым полиция пришла в красноярский штаб Навального. Из документа следует, что в отношении Волкова проводится доследственная проверка по статьям 146 и 273 уголовного кодекса.

`Статья 146 устанавливает наказание за нарушение авторских прав, а статья 273 - за создание вредоносных компьютерных программ. При этом в постановлении не уточняется, чьи именно права могли быть нарушены и какая именно программа могла быть создана Волковым.

Сам он заявил Русской службе Би-би-си, что о проведении проверки узнал из постановления, которое принесли полицейские, и никаких подробностей о причинах, предмете и ходе этой проверки тоже не знает.

Волков считает, что проведение проверки - лишь предлог для того, чтобы изъять из красноярского штаба Навального компьютеры и прочую технику и тем самым нанести материальный ущерб сторонникам

оппозиционера.

Доследственные проверки проводятся в тех случаях, когда у следователей есть основания считать, что было совершено преступление, но нет уверенности в том, что оно было совершено. По итогам проверки принимается решение либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в его возбуждении.

Координаторы и волонтеры предвыборных штабов Навального рассказывали Русской службе Би-би-си, что нередко становятся объектами слежки, а также агрессивных действий и угроз в свой адрес. 31 июня обыск прошел в квартире самого Навального в рамках возбужденного против него уголовного дела о клевете.

Утром 6 июля сотрудники московского штаба на Садовнической набережной обнаружили, что офис заблокирован сотрудниками полиции, на окнах установлены решетки, а дежуривший ночью волонтер штаба Александр Туровский не выходит на связь.

Позже оказалось, что он был избит при задержании и отправлен в больницу. Тем не менее Замоскворецкий суд Москвы признал Туровского виновным в неповиновении полиции и назначил ему штраф в 500 рублей.

В выходные 8 и 9 июля в десятках российских городов прошел "агитационный субботник" за выдвижение Навального в президенты. В результате было задержано более 130 волонтеров.

Накануне "субботника" обыски прошли в региональных штабах: в Екатеринбурге, Казани и Великом Новгороде. В Туле, Уфе, Саратове и Самаре полиция провела изъятие агитационных материалов.