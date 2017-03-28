Главу московского отделения партии Навального арестовали на 25 суток

 (9)
bbcrussian.com
вторник, 28 марта 2017 г. 12:19
Тверской суд Москвы арестовал на 25 суток оппозиционера Николая Ляскина, главу московского отделения незарегистрированной "Партии прогресса" Алексея Навального. Ляскина задержали в воскресенье на Тверской улице в Москве во время массовой акции протеста.
© Sputnik / Scanpix

Как сообщают коллеги Ляскина, судья признал его виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения демонстрации).

В воскресенье после задержания Ляскина положили в Боткинскую больницу: по словам оппозиционера, полицейский ударил его по голове в автозаке. Ляскин сказал, что все произошло на глазах 11 человек, которые находились с ним в одном полицейском автобусе.

Ляскин сообщил, что сначала его повезли в Красносельское ОВД, но когда он вызвал туда скорую помощь, полиция, "чтобы не допустить его общения с врачами", повезла оппозиционера в ОВД при стадионе "Лужники". Оттуда Ляскина забрали в больницу.

Во время акции был задержан и сам Алексей Навальный. Он вышел на Тверскую улицу в районе метро Маяковская, прошел по улице несколько сотен метров и был схвачен полицейскими. В понедельник Тверской суд Москвы приговорил его к 15 суткам ареста за сопротивление сотрудникам полиции.

Кроме того, были арестованы все, кто находился в офисе "Фонда по борьбе с коррупцией": его сотрудники в тот момент вели прямую трансляцию с митингов, проходивших в других российских городах. Правоохранительные органы обвинили их в том, что они отказались повиноваться требованиям сотрудников полиции покинуть здание.

Как заявили в ФБК, сначала полицейские заявляли об угрозе пожара, позже объяснили свои требования тем, что в полицию поступил звонок о возможном минировании офиса. Как утверждают сотрудники антикоррупционного фонда, полиция изъяла всю технику, находившуюся в офисе.

Большую часть задержанных в офисе ФБК суд в понедельник приговорил к семи суткам ареста, включая не имевших отношение к ФБК сотрудников технической компании, помогавшей вести трансляцию. Некоторые из них до сих пор ожидают суда и им, скорее всего, придется провести еще одну ночь в СИЗО.

Глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков, также находившийся в офисе ФБК, получил десять суток ареста.

26 марта по всей России прошли несанкционированные акции с требованием борьбы с коррупцией, в ходе которых были задержаны сотни людей. В московской акции протеста приняли участие, по разным данным, от 8 до 30 тысяч человек.

Поводом для протестных акций в российских городах стало расследование фонда Навального о предполагаемой "тайной империи" премьер-министра Дмитрия Медведева.

В своем фильме "Он вам не Димон" Навальный утверждал, что Медведев через сеть некоммерческих организаций владеет многочисленной роскошной недвижимостью в России и за рубежом. На YouTube фильм фонда Навального посмотрели более 12 млн пользователей.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

На Кубани совершено нападение на группу журналистов (11)

На Кубани совершено нападение на группу журналистов
Репортер радио "Свобода" Сергей Хазов-Кассиа заявил об избиении группы журналистов, приехавшей в Краснодарский край, чтобы снять сюжет о протестном тракторном марше местных фермеров.

Высший суд ЕС признал санкции против России законными (16)

Высший суд ЕС признал санкции против России законными
Европейский суд в Люксембурге признал законными санкции, принятые Европейским Советом в отношении ряда российских компаний после аннексии Крыма Россией.

Правозащитники заявили о пытках задержанных на акции протеста в Москве (23)

Правозащитники заявили о пытках задержанных на акции протеста в Москве
Задержанных во время несанкционированной акции против коррупции в Москве подвергают пыткам и жестокому обращению.

В Москве задумались о введении в школах "религиозного" меню (7)

В Москве задумались о введении в школах религиозного меню
Депутаты Мосгордумы обсудят возможность введения в школьное меню религиозного питания — постных, кошерных и халяльных обедов.

Главу московского отделения партии Навального арестовали на 25 суток (9)

Главу московского отделения партии Навального арестовали на 25 суток
Тверской суд Москвы арестовал на 25 суток оппозиционера Николая Ляскина, главу московского отделения незарегистрированной "Партии прогресса" Алексея Навального. Ляскина задержали в воскресенье на Тверской улице в Москве во время массовой акции протеста.
Facebook друзья
Rambler's Top100