Главред "Новой газеты" ответил на заявление Кадырова о геях

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов ответил на слова главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который накануне заявил, что "Чечня маленькая", а потому о существовании геев в республике "знали бы все".

Как отметил Муратов, раз Чечня такая маленькая, удивительно почему там годами удавалось скрываться убийце журналистки Анны Политковской.

"Кадыров заявил, что "Чечня маленькая" и обо всех "знали бы". То есть он знал, где в маленькой Чечне в своем доме в родовом селе долгие годы скрывался убийца Анны Политковской Рустам Махмудов? Почему не нашел? Чего молчал? Не попросил встать на колени?" - заявил Муратов.

Кадыров ранее обвинил "Новую газету" в том, что своими публикациями о преследовании и убийствах геев в Чечне издание пыталось сделать себе рекламу.

"Никто и никуда не уехал. Чечня маленькая. Об этом знали бы все. Просто на Западе очень хотят, чтобы все жили по их правилам, перестали обзаводиться семьями, рожать и растить детей, достойных сыновей. У них там мужчины повыходили замуж за бывших мужчин… Мы в России хотим жить по правилам Всевышнего, который породил нас мужчинами и женщинами. Мы хотим любить женщин и жениться на них", - отметил Кадыров.

Глава Чечни также опроверг и информацию о существовании секретных тюрем: "Все правозащитники Северного Кавказа поехали посмотреть, нет ни одного такого случая".

"Новая газета" 1 апреля опубликовала на своем сайте статью под заголовком "Убийство чести". В ней говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших.

Спустя некоторое время в Чечне на собрании духовенства и лидеров общественного мнения Чечни в центральной мечети Грозного была принята резолюция, один из пунктов которой призывал к насилию и "возмездию к подстрекателям".

Кадыров утверждает, что журналистам ничего не угрожает, напомнив о принятой чеченскими муфтиями резолюции: "Духовенство приняло резолюцию, чтобы успокоить народ Чеченской республики. Что да, есть такие люди, которые бескультурные, безнравственные. Что мы должны с пониманием относиться к этим людям, если их можно называть людьми. И никакой опасности не может быть".