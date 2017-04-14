Главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сравнил власти Чечни с ИГ

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bbcrussian.com
пятница, 14 апреля 2017 г. 14:04
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов поддержал коллег из "Новой газеты" после того, как в Чечне резко отреагировали на ее расследование о преследовании геев в республике.
Alexei Venediktov
© RIA/Scanpix

В своем блоге на сайте возглавляемой им радиостанции он сравнил формулировки, использовавшиеся на съезде духовенства республики, с посланиями группировки "Исламское государство".

"Эти угрозы так похожи на угрозы, которые распространяет ИГИЛ в адрес журналистов, рассказывающих о зверствах религиозных фанатиков, что порой путаешь до степени смешения авторов этих угроз", - написал Венедиктов в своем блоге.

"Подобные угрозы шли и в адрес Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Бориса Немцова… Генеральная прокуратора и Юрий Чайка, Следственный комитет и Александр Бастрыкин, ФСБ и Александр Бортников, Росгвардия и Виктор Золотов, МВД и Владимир Колокольцев - вы ждете чего? [...] "Эхо Москвы" солидарно с коллегами из "Новой газеты", - добавил он.


Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов попросил генпрокурора Юрия Чайку обязать Следственный комитет проверить факты, изложенные в публикации о массовых задержаниях представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

Издание также сообщило, что их сайт подвергся DDoS-атаке. При этом за 10 дней, прошедших с момента публикации материала "Новой", СКР не отреагировал на сообщения.

"Ровно столько дней дает закон Следственному комитету России, чтобы отреагировать на сообщение о преступлении. Мы не получили никаких сведений о реакции Следственного комитета России на нашу публикацию. Поэтому 11 апреля адвокат международной правозащитной организации "Агора" Андрей Сабинин подал жалобу в Басманный суд Москвы с требованием признать бездействие председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина необоснованным и незаконным и обязать его устранить допущенное нарушение", - пишет газета.

1 апреля на страницах "Новой" появилось расследование под названием "Убийство чести", в котором говорится, что в Чечне за последние недели были задержаны более сотни мужчин, которых заподозрили в гомосексуальных связях.

По данным СМИ, известно по меньшей мере о трех мужчинах, которые были убиты похитителями, однако не исключено, что таких убийств было даже больше.

Возможные убийства геев в Чечне на прошлой неделе потребовала расследовать международная правозащитная организация Amnesty International.

В четверг расследовать ситуацию с правами геев в Чечне потребовало также Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Однако, как отмечается в заявлении "Новой газеты", Следственный комитет до сих пор не отреагировал на публикацию. По словам сотрудников издания, что десятидневный срок с момента публикации статьи истек еще 10 апреля.

Как сообщили в редакции издания, 11 апреля адвокат международной правозащитной организации "Агора" Андрей Сабинин подал жалобу в Басманный суд Москвы с требованием признать бездействие председателя СКР Александра Бастрыкина необоснованным и незаконным и обязать его устранить допущенное нарушение.

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