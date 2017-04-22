Главный военный прокурор России подал в отставку

Главный военный прокурор России Сергей Фридинский направил в Совет Федерации заявление об отставке, сообщил глава комитета по обороне Виктор Озеров.

"В Совет Федерации поступило заявление Сергея Фридинского с просьбой освободить его от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет", - сказал Озеров РИА Новости.

Ранее в субботу о готовящейся отставке главного военного прокурора сообщали источники в верхней палате парламента.

Заявление Фридинского будет рассмотрено на ближайшем заседании Совета Федерации в среду, 26 апреля, говорили собеседники РИА Новости и Интерфакса.

"До решения Совета Федерации он будет исполнять свои обязанности", - сказал один из них.

По закону назначение и увольнение генпрокурора и его заместителей требует одобрения верхней палаты. Главный военный прокурор одновременно является заместителем генерального прокурора.

Фридинский занимает свой пост почти 11 лет.

"Разговоры о том, что Фридинский уходит с поста главного военного прокурора, шли давно, - сказал на условиях анонимности источник Интерфакса. - Скорее всего, он станет заместителем министра юстиции России".

В сентябре прошлого года агентство "Росбалт" сообщало, что главная военная прокуратура России прекратит свое существование с 1 января 2017 года.

Издание РБК, в свою очередь, писало, что военная прокуратура не будет ликвидирована, однако изменится порядок финансирования ее работы.