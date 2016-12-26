Главного помощника Сечина нашли мертвым

Глава аппарата президента «Роснефти» Игоря Сечина Олег Еровинкин найден мертвым в автомобиле в центре Москвы, сообщил в понедельник, 26 декабря, агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах

«Около 12:30 поступила информация о том, что в Китайгородском проезде возле дома 9 в автомобиле Lexus внезапно скончался Олег Еровинкин. По прибытию на место сотрудников правоохранительных органов эти сведения подтвердились», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Тело отправили в морг Федеральной службы безопасности. Смерть Еровинкина подтвердили в «Роснефти», передает МИА «Россия сегодня». Предположительно, он умер от сердечного приступа.

Олегу Еровинкину был 61 год. Главой аппарата Сечина он стал в 2012 году. До этого, с 2008-го по 2012-й, когда Сечин был вице-премьером России, Еровинкин руководил его секретариатом.