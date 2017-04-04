Глава Удмуртии Соловьев задержан и доставлен в Москву

Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан и доставлен в Москву, сообщают российские СМИ.

Задержание подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Разумеется, доложено", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, проинформирован ли о произошедшем Владимир Путин.

Официальных комментариев по поводу причин задержания пока не поступало. В пресс-службе главы региона агентству РИА Новости сказали, что Соловьев отсутствует на рабочем месте.

"Все представители правительства и администрации главы Удмуртии на работе, никакие обыски здесь не ведутся. К сожалению, у нас нет никакой информации", - сказала пресс-секретарь.

Интернет-портал "День" сообщил со ссылкой на пассажиров авиакомпании "Ижавиа", отправлявшихся рейсом из Ижевска в Москву, что они видели Соловьева в наручниках в самолете.

По словам очевидцев, главу республики сопровождали четыре человека - двое в штатском и двое в форме. Как уточняет местное агентство "Сусанин", Соловьева повезли в Москву регулярным авиарейсом.

Региональные СМИ Удмуртии пишут о том, что причиной задержания главы региона могло стать так называемое "дело дорожников", которое якобы с прошлого года расследуется сотрудниками УФСБ по республике.

Александр Соловьев возглавил Удмуртию в 2014 году, получив на выборах 84,84% голосов избирателей. С 2007 по 2013 год он занимал пост председателя госсовета Республики.