Глава Совета Федерации РФ предложила ужесточить законодательство в сфере интернета

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 24 апреля 2017 г. 13:13
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Роскомнадзора Александра Жарова за бездействие в сфере надзора за интернетом и предложила ужесточить законодательство в этой сфере, передает корреспондент "Дождя".
Valentina Matvijenko
© RIA/Scanpix

«Сети — тема очень актуальная. Можно зайти, купить любой наркотик, это катастрофа! Что с этим делать?», — заявила она, обращаясь к Жарову на заседании президиума Совета законодателей в Петербурге.

«Складывается ощущение отсутствия всякой инициативы!», — добавила Матвиенко, предложив Роскомнадзору отчитаться о своей деятельности перед Думой или Совфедом.

В ответ Жаров напомнил, что Роскомнадзор участвовал в разработке законопроекта о регулировании мессенджеров. Кроме того, подчеркнул он, назрел вопрос разработки законопроекта, который будет учитывать способы обхода блокировок сайтов (анонимайзеров). В весеннюю сессию соответсвующий законопроект будет внесен, добавил глава Роскомнадзора.

«Кто мешал вам инициировать этот законопроект год назад, два года назад? Почему не вносите такие законопроекты?», — спросила председатель верхней палаты.

«Мы не обладаем правом законодательной инициативы», — ответил на это Жаров. «Ответ неправильный!» — заявила Матвиенко. Она подчеркнула, что необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы помешать распространению наркотиков и «групп смерти» в интернете.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на несколько источников в интернет-компаниях и федерального чиновника сообщали, что в России разработали законопроект, запрещающий использовать информационные системы и программы, позволяющие пользователям обходить блокировку сайтов с запрещенным контентом. По словам чиновника, автор проекта — Роскомнадзор, документ подготовлен по инициативе Совбеза. Он пояснил, что суть законопроекта в том, чтобы обязать анонимайзеры и VPN-сервисы блокировать сайты из реестра запрещенных ресурсов.

Телеканал "Дождь"
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