Глава РПЦ рассказал о злых помыслах противников передачи Исаакия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые прокомментировал планы властей Петербурга передать Исаакиевский собор Русской православной церкви и последовавшие за этим протесты в обществе.

По его словам, церковь молится, чтобы возвращение храма "остановило злые помыслы людей, делающих из дома молитвы причину раздора".

"Верим, что Всемилостивый Господь принесет мир и рассеет сомнения, создаваемые по незнанию и неведению", - цитирует патриарха Интерфакс.

По словам патриарха, "передача Исаакиевского собора Санкт-Петербурга в год столетия революционных событий призвана стать символом примирения нашего народа".

По мнению Кирилла, разрушение храмов и массовые убийства верующих после революции 1917 года стали "ужаснейшей страницей национального разделения".

Теперь же, считает патриарх, ему кажется, что тема передачи собора волнует не столько доброжелательных критиков, сколько тех, кто пытается использовать эту тему в политических целях.

"Я попрошу всех - и власть имущих, и общественность, и народ наш именно так воспринимать эти протестные действия", - цитирует патриарха агентство РИА Новости.

Решение передать Исаакиевский собор РПЦ принял губернатор города Георгий Полтавченко. Администрация Петербурга огласила это решение 10 января.

РПЦ и раньше просила Полтавченко передать ей собор, но осенью 2015 года Полтавченко ей отказал.

Тем не менее уже в конце декабря 2016 года комитет имущественных отношений издал распоряжение, согласно которому собор будет передан РПЦ.

Изменение позиции губернатора в его администрации объясняли переговорами с патриархом Кириллом. Решение о передаче собора вызвало протесты в городе.

Активисты считают, что в случае передачи храма РПЦ будет ограничен доступ к культурным ценностям.

Оппозиционные депутаты и активисты сначала устроили акцию протеста, а затем подали иск в Василеостровский суд, который, впрочем, отказался рассматривать это заявление.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский публично обратился к патриарху Кириллу с просьбой приостановить передачу собора церкви.

В своем обращении Пиотровский обратил внимание на реакцию, которую вызвали в обществе планы передать собор РПЦ, и спровоцированные этим решением публичные конфликты.

Тогда пресс-секретарь патриархата Александр Волков удивился, что Пиотровский обратился с такой просьбой к патриарху публично, а не лично.

При этом в пресс-службе отметили, что патриарх открыт к диалогу в этом вопросе, в том числе и с Пиотровским, с которым он "лично знаком и неоднократно встречался".