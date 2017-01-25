Глава "Роснефти" Сечин попросил не приставать к нему с вопросами о мигалке

Глава "Роснефти" Игорь Сечин впервые прокомментировал ситуацию с мигалкой, которая, как заметили СМИ, установлена на его машине.

Он попросил отстать от него и заверил, что закон не нарушает. Ранее эту тему очень эмоционально комментировал пресс-секретарь компании.

"Отстаньте, пожалуйста, от меня. Вы что, предполагаете, что я могу на незаконных основаниях какими-то спецсредствами пользоваться? Конечно, нет", - заявил Сечин корреспонденту телеканала "Дождь".

Журналист попросил уточнить, на каких именно основаниях Сечин пользуется спецсигналом. "А объяснять я вам не могу, и не буду, и не обязан этого делать. Давайте оставим это без комментариев", - ответил Сечин.

Корреспондент "Дождя" пытался задать еще один уточняющий вопрос, но глава крупнейшей российской нефтегазовой компании пресек эту попытку. "Успокойтесь, проявляйте какую-то сдержанность", - сказал он.

О том, что Сечин по закону имеет право на мигалку, ранее Русской службе Би-би-си рассказывал представитель "Роснефти" Михаил Леонтьев. При этом он отказывался подтвердить или опровергнуть наличие самой мигалки.

О существовании мигалки на крыше машины главы "Роснефти" 18 января рассказал "Дождь". Телеканал отмечал, что Сечин оказался единственным главой государственных компаний, который пользуется мигалкой.

Сечин находится под охраной ФСО после "дела "ЮКОСа", объяснял "Дождю" федеральный чиновник. Леонтьев же говорил Би-би-си, что Сечин является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК.

"То есть как минимум он государственный чиновник определенного уровня, имеющий право на мигалку и на спецавтомобиль", - говорил Леонтьев.

При этом, как и его шеф, пресс-секретарь "Роснефти" был недоволен интересом журналистов к этой теме. Его комментарий был эмоциональным. "Что вы спрашиваете? Почему, с какого хрена? Какое это имеет отношение к деятельности компании? - задался вопросом представитель крупнейшей российской нефтегазовой компании. - Вы представляете себе объем серьезной информации и задач, которые решает компания? А вы с чем звоните? Ну давайте я напишу письмо в Би-би-си: ребят, вы охренели на самом деле. Ну хватит г****-то подбирать".

Позже еще один представитель компании Александр Терентьев заявил, что против "Роснефти" якобы ведется информационная кампания.