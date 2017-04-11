Глава Минобороны РФ Шойгу рассказал о 70 000 детей в "Юнармии"

«За десять месяцев региональные отделения движения созданы во всех субъектах Российской Федерации, а его численность на сегодняшний день достигла 70 тысяч юношей и девушек», — сказал он.

Шойгу добавил, что «Юнармия» стала популярным военно-патриотическим движением — 25 марта в парке «Патриот» прошел форум юнармейцев Подмосковья, на котором более тысячи молодых людей стали юнармейцами.

Ранее Шойгу рассказал, что в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке построят макет Рейхстага, чтобы «юнармейцы могли штурмовать конкретный объект».

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создали в августе 2016 года по инициативе Минобороны и президента Владимира Путина. Его цель — «возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций», говорится на сайте организации.

«Мы хотим, чтобы выросло поколение граждан доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к истории и традициям России, готовых строить светлое будущее для себя и своей страны», — сказано в описании движения.

«Юнармия» связана с местами дислокации воинских частей, военно-учебных заведений.

Детско-юношеские армейские движения, которые занимались патриотическим воспитанием, подготовкой к службе в армии и другими задачами, появились в 1970-х годах. Они создавались на базе общественных организаций ветеранов Великой Отечественной войны. Основная работа таких объединений пришлась на вторую половину 1980-х годов, после возвращения из зоны боевых действий участников Афганской войны. Тогда появилось масштабное юнармейское движение, которое объединило все военно-патриотические клубы СССР. Участники движений ежегодно собирались на слеты и военно-тактические игры-учения.