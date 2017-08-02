Глава Госдепартамента США рассказал о недовольстве Трампа новыми санкциями против РФ

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NEWSru.com
среда, 2 августа 2017 г. 14:28
Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон рассказал, что американский президент Дональд Трамп был недоволен новыми антироссийскими санкциями, но, несмотря на это, он, скорее всего, подпишет документ о вступлении санкций в силу.
Rex Tillerson
© Reuters / Scanpix

"Президент и я дали четко понять, что не считаем, что новые санкции против России помогут нашим усилиям. Однако решение по санкциям было принято большинством голосов, и я думаю, президент его поддержит", - сказал Тиллерсон, сообщает Reuters.

По словам Тиллерсона, отношения между Россией и США могут ухудшиться еще больше, чем есть сейчас. Однако он отметил, что Вашингтон намерен решить разногласия с Москвой без открытого конфликта.

"Вопрос последней недели - могут ли отношения ухудшиться или же мы можем добиться какого-то уровня стабильности в этих отношениях и продолжать искать пути действий по вопросам общей заинтересованности", - сказал он.

Государственный секретарь США сказал, что на ближайшие выходные у него запланирована встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях съезда Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.

Сейчас документ, расширяющий санкции против России, ожидает подписи Трампа, который может наложить на него вето. Подготовленные санкции уже признали самыми масштабными с 2014 года. Власти РФ ответили на расширение санкций высылкой американских дипломатов из страны.

NEWSru.com
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