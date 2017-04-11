Глава ФСБ сообщил о подготовке ИГ терактов в России

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил о наличии информации, что боевики из террористической организации «Исламское государство» готовят теракты на территории России, передает «Интерфакс».

«В настоящее время поступает большой объем оперативной информации, свидетельствующий о том, что главари террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке в составе ИГИЛ, вынашивают намерения осуществить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе РФ», — сказал Бортников.

В пример он привел теракты, произошедшие за последнее время в Великобритании, России, Швеции и Египте.

По его словам, расследование теракта в петербургском метро показало, что «оперативная работа еще не в полной мере отвечает угрозе, исходящей от незаконных террористических организаций».

Бортников предложил усилить меры пограничного контроля для того, чтобы предотвратить проникновение боевиков в Россию, а также укрепить сотрудничество с зарубежными партнерами для противодействия терроризму.

Он также отметил, что основу террористических групп составляют граждане СНГ, прибывшие в Россию в потоках трудовой миграции.

В Санкт-Петербурге 3 апреля произошел теракт в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Ответственность за его организацию не взяла ни одна террористическая организация.

В результате взрыва погибли 14 человек, в том числе предполагаемый террорист. По версии следствия, теракт совершил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. По делу о теракте были арестованы восемь человек.