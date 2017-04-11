Глава ФСБ сообщил о подготовке ИГ терактов в России

 (4)
Телеканал "Дождь"
вторник, 11 апреля 2017 г. 13:00
Директор ФСБ России Александр Бортников заявил о наличии информации, что боевики из террористической организации «Исламское государство» готовят теракты на территории России, передает «Интерфакс».
Aleksandras Bortnikovas
© RIA/Scanpix

«В настоящее время поступает большой объем оперативной информации, свидетельствующий о том, что главари террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке в составе ИГИЛ, вынашивают намерения осуществить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе РФ», — сказал Бортников.

В пример он привел теракты, произошедшие за последнее время в Великобритании, России, Швеции и Египте.

По его словам, расследование теракта в петербургском метро показало, что «оперативная работа еще не в полной мере отвечает угрозе, исходящей от незаконных террористических организаций».

Бортников предложил усилить меры пограничного контроля для того, чтобы предотвратить проникновение боевиков в Россию, а также укрепить сотрудничество с зарубежными партнерами для противодействия терроризму.

Он также отметил, что основу террористических групп составляют граждане СНГ, прибывшие в Россию в потоках трудовой миграции.

В Санкт-Петербурге 3 апреля произошел теракт в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Ответственность за его организацию не взяла ни одна террористическая организация.

В результате взрыва погибли 14 человек, в том числе предполагаемый террорист. По версии следствия, теракт совершил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. По делу о теракте были арестованы восемь человек.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Минобороны РФ сообщило о гибели двоих российских военных в Сирии

Минобороны РФ сообщило о гибели двоих российских военных в Сирии
Двое российских военнослужащих погибли в Сирии, еще один ранен, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

"Медиазона" подала в суд на МИД РФ по поводу встреч посла в США (1)

Russian foreign ministry
Российское издание "Медиазона" подало иск к министерству иностранных дел России в связи с отказом возглавляемого Марией Захаровой департамента информации предоставить сведения о деятельности российского посла в США.

Глава ФСБ сообщил о подготовке ИГ терактов в России (4)

Aleksandras Bortnikovas
Директор ФСБ России Александр Бортников заявил о наличии информации, что боевики из террористической организации «Исламское государство» готовят теракты на территории России, передает «Интерфакс».

Миллиардер Усманов подает на Навального в суд, оппозиционер ответил (5)

Миллиардер Усманов подает на Навального в суд, оппозиционер ответил
Российский миллиардер Алишер Усманов заявил, что подал на российского оппозиционера Алексея Навального. Навальный настаивает, что он опирается на документы.

Правительство России поддержало приравнивание встреч депутатов к митингам (6)

Правительство России поддержало приравнивание встреч депутатов к митингам
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала положительный отзыв на законопроект единоросса Ирины Белых, предлагающий приравнять встречи депутатов всех уровней к митингам по всей России.
Facebook друзья
Rambler's Top100