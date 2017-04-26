Глава ФСБ призвал спецслужбы активнее работать с мигрантами

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Телеканал "Дождь"
среда, 26 апреля 2017 г. 12:50
Директор ФСБ Александр Бортников сказал, что спецслужбам нужно активизировать работу по предотвращению преступлений среди мигрантов. Об этом он заявил на международной конференции по безопасности в Москве, передает «Интерфакс».
Aleksandras Bortnikovas
© RIA/Scanpix

«Основную массу мигрантов составляют молодые люди. В силу определенных причин неспособные быстро адаптироваться в новых местах проживания. Спецслужбам нужно понять, как работать с этой средой, если хотите — в этой среде, чтобы своевременно реагировать на возникающие проблемы, купировать причины, толкающие людей к протестам, радикализации, совершению умышленных действий экстремистского и террористического характера», — сказал он.

Бортников также считает, что «происходящие в среде мигрантов и вынужденных переселенцев процессы» часто связаны с отторжением нового для них общества, и это, по его словам, «порождает агрессию». «В тех случаях, когда власти не справляются, пускают ситуацию на самотек, тогда и происходят акции прямого действия», — уверен директор ФСБ.

Бортников призвал не оставлять без внимания ситуацию, особенно в том, что касается «идеологического сопровождения интеграции перемещенных лиц».

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. Следствие полагает, что его совершил террорист — взрывное устройство находилось в его рюкзаке. В результате взрыва погибли 16 человек, в том числе смертник.

Следствие называет исполнителем теракта Акбаржона Джалилова 1995 года рождения. Он получил российское гражданство шесть лет назад, до этого был гражданином Киргизии.

Телеканал "Дождь"
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