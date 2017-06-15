Глава ЦИК России: у Навального нет шансов баллотироваться в президенты

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Gazeta.ru
четверг, 15 июня 2017 г. 10:10
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что оппозиционер Алексей Навальный не сможет баллотироваться на предстоящие выборы президента России в качестве кандидата из-за судимости, передает телеканал "Дождь".
© AP/Scanpix

"У него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости", — сказала она.

В мае заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что оппозиционер Алексей Навальный в настоящее время не может участвовать в выборах в качестве кандидата до обжалования приговора по делу "Кировлеса".

Он подчеркнул, что Центризбирком предпочитает действовать строго в рамках закона. "И если мы позволим себе действовать по-иному, то, боюсь, в избирательной системе Российской Федерации возникнут серьезные проблемы. Поэтому если кому-то не нравится решение суда, то есть механизмы, которые позволяют это решение суда попробовать изменить. Будет другое решение — будут другие действия Центральной избирательной комиссии", — добавил замглавы ЦИК.

3 мая Кировский областной суд подтвердил законность приговора Навальному по делу "Кировлеса".

Gazeta.ru
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