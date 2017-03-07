Глава Центризбиркома поддержала перенос выборов президента РФ на годовщину аннексии Крыма

Глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова поддержала перенос выборов президента России с 11 на 18 марта 2018 года. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ЦИК.

«Глава ЦИК Элла Памфилова считает целесообразным перенос на неделю президентских выборов с 11 на 18 марта в 2018 году, если законодательные поправки будут приняты», — говорится в сообщении.

По мнению Памфиловой, необходимо рассмотреть возможность проведения всех выборов в апреле или октябре. Она отметила, что если выборы проводятся в марте, то избирательный цикл начинается в декабре. Из-за длительных январских каникул он уменьшается на «приличное количество времени».

В начале марта сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков предложили перенести выборы президента России на 18 марта. Согласно закону «О выборах Президента Российской Федерации», голосование должно проходить во второе воскресенье месяца. В 2018 году это 11 марта.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал эту идею. Он отметил, что соответствующий пакет поправок уже направлен в профильный комитет по конституционному законодательству и государственному строительству.

Близкие к Кремлю источники рассказали Дождю, что предложение о переносе выборов президента на 18 марта, в день четвертой годовщины присоединения Крыма, связано с желанием власти повысить явку и результат Владимира Путина за счет активного использования этой темы в предвыборной кампании.

Референдум о присоединении Крыма к России прошел 16 марта 2014 года. Более 95% принявших в нем участие жителей полуострова проголосовали за его вхождение в состав России. Соответствующий договор о присоединении был подписан 18 марта.