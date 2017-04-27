Генштаб РФ допустил возможность проигрыша в ядерной войне с США

Вооруженные силы США достаточно оснащены, чтобы перехватывать российские баллистические ракеты, а в будущем возможности Соединенных Штатов будут только расти. Более того, Америка способна нанести скрытый ядерный удар по России. Такие неутешительные оценки приводят чиновники Генштаба РФ. В Совете Федерации, между тем, уверены, россиянам нечего опасаться — ситуация находится под полным контролем.

"Средства системы противоракетной обороны США уже сегодня обладают потенциалом перехвата российских и китайских баллистических ракет и представляют угрозу стратегическим ядерным силам России и Китая. В дальнейшем эти возможности будут возрастать", — заявил первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир, которого цитирует "Интерфакс".

"Нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создает мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации", — заявил он на конференции по международной безопасности MCIS-2017 в Москве.

Другой докладчик на той же конференции — начальник Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны Минобороны РФ Сергей Ягольников был столь же пессимистичен в своих оценках. Он фактически подтвердил заявление Познихира и добавил, что противоракетная система США может сбивать российские межконтинентальные баллистические ракеты уже на 150-й секунде полета.

"20 секунд — это обнаружение старта. 20 секунд — время доведения команд боевого управления. 45 секунд — время предстартовый подготовки противоракеты с учетом координат встречи. Таким образом, на 150-й секунде возможность поражения МБР уже реально имеется по временному балансу", — пояснил Ягольников, его слова приводит РИА "Новости".

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что высокая оценка американской ПРО со стороны российских военных — это не сигнал Минобороны, а напротив — повод для руководства США задуматься о том, что любое развитие событий для РФ не станет неожиданностью. Он уверен, россиянам нечего опасаться — ситуация находится под контролем.

"Нет сомнений, что подобные заявления имеют определенных адресатов. Первый адресат — мировое сообщество. Во-вторых, послан ясный сигнал руководству США, что любое развитие событий не станет для нас неожиданностью. Думаю, что это напоминание не будет лишним. Пусть, что называется, они знают, что мы знаем", — заявил Клинцевича, его цитирует ТАСС.

По словам сенатора, в данный момент самая верная гарантия сохранения мира — "это наша способность самым жестким образом ответить на возможную агрессию". "Вот именно это, прежде всего, как мне представляется, и имел в виду заместитель начальника Главного оперативного штаба Вооруженных сил России, делая свое заявление", — подчеркнул Клинцевич.