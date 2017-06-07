Генпрокуратура РФ засекретила данные о проверке "панамских досье"

В ответ на запрос редакции Rambler News Service о результатах прокурорской проверки "панамских досье" Генпрокуратура РФ заявила, что эти сведения недоступны для общественности. Об этом само агентство сообщило во вторник, 6 июня.

"Запрашиваемая информация содержит сведения, не подлежащие огласке", - сказано в ответе начальника управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры РФ Александра Куренного на запрос RNS.

В частности, агентство просило предоставить ему информацию о том, "завершено ли проведение данной проверки, каковы ее результаты (если завершено), обнаружены ли противоправные факты в деятельности каких-либо субъектов; о ходе проверки, если она не завершена, а также о том, ответили ли компетентные органы Панамы на запрос Генпрокуратуры и направлялись ли запросы в другие государства".

Журналистские расследования

"Панамские досье" были обнародованы Международным консорциумом журналистских расследований ICIJ весной 2016 года. В них речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами.

Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, которые включают в себя 11,5 млн документов, похищенных с серверов фирмы Mossack Fonseca - одного из ведущих регистраторов офшоров в мире.

Документы вызвали большой резонанс во многих странах. В частности, в разделе о РФ сообщалось, что окружение российского президента Владимира Путина вывело из России не менее двух миллиардов долларов через офшорные компании, оформленные на виолончелиста Сергея Ролдугина, друга главы российского государства.

27 апреля в ходе выступления в Совете Федерации генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что надзорное ведомство проводит проверку изложенных в документах ICIJ фактов и направило запрос в Панаму.