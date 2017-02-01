"Газпром" сократил прокачку газа по "Северному потоку" и OPAL

Это связано с судебным запретом по иску польских противников компании.

«Газпром» смогу договориться с Еврокомиссией о максимальном использовании мощностей OPAL. Однако против этого выступила Польша. Решение «Газпрома» может повредить загрузке польских транзитных магистралей.

«Газпром» использовал дополнительные мощности OPAL сразу после того, как это стало возможно, однако компания не смогла провести аукцион на февраль из-за судебного запрета. В OPAL сообщили, что новые аукционы пока не проводились.

«Интерфакс» отмечает, что теперь «Газпрому» приходится ограничить подачу газа в «Северный поток».

Ранее ответственный за экспортный блок зампред правления «Газпрома» Александр Медведев, комментируя возможное снижение поставок газа, сказал, что ситуацию должны анализировать в Европе.

Газопровод OPAL — сухопутное продолжение «Северного потока», по которому напрямую проходит газ из России в страны Европы. Он проходит от Грейфсвальда до Ольбернхау, соединяя «Северный поток» с европейскими газотранспортными сетями.