"Газпром" прогнозирует рост цены на поставки в Европу примерно на 10%

«Средняя цена в 2016 году составила 167 долларов за 1 тысячу кубометров. Говоря о том, какая цена ожидается в текущем году, нельзя забывать о том, что сейчас наш контрактный портфель содержит различные системы ценообразования... Поэтому прогнозировать цену на 2017 год не так легко, как это было делать раньше. Диапазон цен в 2017 году в зависимости от динамики цен на спотовых рынках будет составлять от 180-190 за 1 тысячу кубометров», — заявил он в ходе выступления на Дне инвестора.

Медведев добавил, что «средневзвешенная цена поставок в страны СНГ и Балтии в 2016 году составила 152 доллара за тысячу кубометров».

В бюджет на 2017 год компания заложила цену нефти в 48 долларов за баррель и цену газа в 166 долларов за тысячу кубометров, заявил другой зампредседателя правления «Газпрома» Андрей Круглов.

В 2016 году «Газпром» заложил в свой бюджет цену нефти в 50 долларов за баррель, а цену газа — в 199 долларов за тысячу кубометров. В 2015 году этот показатель составлял 234 доллара за тысячу кубометров.