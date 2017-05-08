"Газпром" начал строительство морского участка "Турецкого потока"

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Deutsche Welle
понедельник, 8 мая 2017 г. 15:05
В Черном море началось строительство морского участка газопровода "Турецкий поток". Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщила пресс-служба компании "Газпром".
© Vida Press

Как следует из сообщения, укладку производит универсальный трубоукладчик Audacia швейцарской компании Allseas, являющейся подрядчиком строительства обеих ниток участка. Это же судно будет использоваться для протягивания труб с берега через микротоннели.

Строительство газопровода в глубоководной части Черного моря будет вести трубоукладочное судно Pioneering Spirit. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, проект "Турецкий поток" реализуется по плану. "К концу 2019 года турецкие и европейские потребители "получат новый надежный маршрут для импорта российского газа", - добавил Миллер.

Проект "Турецкий поток" возник после того, как Еврокомиссия оспорила строительство "Южного потока" - четырех ниток газопровода из Анапы по дну Черного моря в Болгарию и далее в Австрию. Он был приостановлен из-за резкого охлаждения отношений Москвы и Анкары на рубеже 2015 и 2016 годов. Россия рассчитывает посредством новых проектов снизить зависимость от транзита газа через Украину. Предполагаемая мощность каждой нитки "Турецкого потока" составит 15,75 млрд кубометров газа в год.

Deutsche Welle
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