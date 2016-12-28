Газета сообщила новую версию крушения Ту-154

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bbcrussian.com
среда, 28 декабря 2016 г. 09:55
Во вторник был расшифрован бортовой самописец самолета Ту-154 минобороны России, рухнувшего в минувшее воскресенье в Черное море. Минобороны не комментирует результаты расшифровки "черного ящика", но источник газеты "Коммерсантъ", близкий к расследованию, сообщил, что самописец зарегистрировал отказ системы уборки закрылков Ту-154, которые при взлете обеспечивают дополнительную подъемную силу на крыльях самолета.
© AP/Scanpix

Отказ закрылков, по мнению специалистов в области авиации, является неприятным, но отнюдь не катастрофическим происшествием. Экипаж Ту-154, по мнению экспертов, по какой-то причине не сумел решить эту проблему. Более того, своими действиями пилоты могли лишь усугубить аварийную, но еще не критическую ситуацию, возникшую на борту.

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"Эксперты полагают, что военные пилоты, пытаясь компенсировать плавный уход самолета в пикирование, стали слишком активно тянуть штурвалы на себя, одновременно увеличивая режим работы двигателей. Из-за этого самолет мог выйти на так называемые закритические углы атаки, потерять скорость и вместо набора высоты рухнуть в море", - пишет газета.

Предположение о несработавших закрылках выдвигалось участниками расследования еще до расшифровки самописца, на основании показаний свидетеля. Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что помимо показаний очевидцев происшедшего в распоряжении следствия имеется и видеозапись, на которой запечатлен весь короткий полет лайнера - от взлета до падения.

Следствие, помимо версии с отказом закрылков, отрабатывает и другие: теракт, нарушение центровки при взлете и столкновение со стаей птиц.

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