ФСИН снова потребовала отправить Навального в колонию

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в очередной раз потребовала заменить оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Симоновского суда Москвы, заявление ФСИН уже поступило в суд и было зарегистрировано. В то же время в суде отмечают, что пока не решили, будут ли рассматривать это ходатайство.

Служба уже неоднократно просила заменить условный срок Навального на реальный, но суды эти требования каждый раз отклоняли.

Навальный был осужден дважды. Агентству Интерфакс в суде пояснили, что в данном случае представление ФСИН поступило в рамках уголовного дела, рассматривавшегося в Симоновском суде Москвы. Это значит, что речь идет о так называемом деле "Ив Роше".

По этому делу суд в 2014 году признал его виновным в мошенничестве и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.

Другое дело - так называемое дело "Кировлеса" - в отношении Навального рассматривалось два раза, но исход в обоих случаях был одинаковым. Первый приговор по делу был вынесен кировским судом в 2013 году. Суд признал оппозиционера виновным в мошенничестве и приговорил его к пяти годам условно.

В феврале 2016 года Европейский суд по правам человека отказался признать дело "Кировлеса" политически мотивированным, как того требовал Навальный, но нашел в ходе процесса существенные нарушения. На этом основании Верховный суд России отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

По его итогам суд в феврале 2017 года вновь назначил Навальному то же самое наказание - пять лет лишения свободы условно. Навальный, настаивающий на своей невиновности и называющий свое уголовное преследование политическим, пообещал вновь обжаловать приговор в ЕСПЧ.