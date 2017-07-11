ФСИН снова потребовала отправить Навального в колонию

 (9)
bbcrussian.com
вторник, 11 июля 2017 г. 15:55
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в очередной раз потребовала заменить оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный.
Aleksejus Navalnas
© AFP / Scanpix

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Симоновского суда Москвы, заявление ФСИН уже поступило в суд и было зарегистрировано. В то же время в суде отмечают, что пока не решили, будут ли рассматривать это ходатайство.

Служба уже неоднократно просила заменить условный срок Навального на реальный, но суды эти требования каждый раз отклоняли.

Навальный был осужден дважды. Агентству Интерфакс в суде пояснили, что в данном случае представление ФСИН поступило в рамках уголовного дела, рассматривавшегося в Симоновском суде Москвы. Это значит, что речь идет о так называемом деле "Ив Роше".

По этому делу суд в 2014 году признал его виновным в мошенничестве и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.

Другое дело - так называемое дело "Кировлеса" - в отношении Навального рассматривалось два раза, но исход в обоих случаях был одинаковым. Первый приговор по делу был вынесен кировским судом в 2013 году. Суд признал оппозиционера виновным в мошенничестве и приговорил его к пяти годам условно.

В феврале 2016 года Европейский суд по правам человека отказался признать дело "Кировлеса" политически мотивированным, как того требовал Навальный, но нашел в ходе процесса существенные нарушения. На этом основании Верховный суд России отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

По его итогам суд в феврале 2017 года вновь назначил Навальному то же самое наказание - пять лет лишения свободы условно. Навальный, настаивающий на своей невиновности и называющий свое уголовное преследование политическим, пообещал вновь обжаловать приговор в ЕСПЧ.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

В России составили первый национальный рейтинг вузов

В России составили первый национальный рейтинг вузов
В России составили первый национальный рейтинг вузов. Об этом сообщил глава союза ректоров России, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, передает ТАСС.

В МИД РФ ответили на планы Киева ввести для россиян биометрический контроль (7)

Russian foreign ministry
Если Киев действительно введет биометрический контроль на границе для россиян, то Россия будет думать над ответными мерами, заявил статс-секретарь замглавы МИД РФ Григорий Карасин, пишет newsru.com

Bloomberg рассказал о созданном "по большой просьбе" ФСБ проекте "Лаборатории Касперского" (4)

Bloomberg рассказал о созданном по большой просьбе ФСБ проекте Лаборатории Касперского
У «Лаборатории Касперского» есть секретный совместный проект с ФСБ, пишет Bloomberg. По данным агентства, отношения создателя антивируса Евгения Касперского с российской спецслужбой «более тесные», чем это афишируется.

Путин приехал в Валаамский монастырь (9)

Vladimiras Putinas
Президент Владимир Путин приехал в Валаамский монастырь в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря Сергия и Германа, сообщает «Интерфакс». Ранее источники Дождя сообщили, что посещение Валаама станет началом предвыборной кампании президента.

ФСИН снова потребовала отправить Навального в колонию (9)

Aleksejus Navalnas
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в очередной раз потребовала заменить оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный.
Facebook друзья
Rambler's Top100