ФСИН просит увеличить испытательный срок Навальному

Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) просит на один год продлить испытательный срок основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному.

Адвокат политика Вадим Кобзев сказал Би-би-си, что на планы выдвижения Навального в президенты это не повлияет.

Как говорится в сообщении ведомства, 12 июня 2017 года Навальный был арестован на 25 суток за правонарушение, в связи с чем ему было вынесено предупреждение о возможности отмены условного осуждения. А сейчас ФСИН просит суд продлить ему испытательный срок.

"В целях предупреждения совершения со стороны Навального А.А. повторных правонарушений уголовно-исполнительной инспекцией Москвы в суд направлено представление о продлении Навальному А.А. испытательного срока на один год", - цитирует сообщение пресс-службы ведомства Интерфакс.

"Когда я с текстом представления ознакомлюсь, там будет понятно - может, они и [митинг] 26 марта там тоже приплетут. Мы будем категорически возражать в суде", - сказал Русской службе Би-би-си адвокат Навального Вадим Кобзев.

При этом защитник Навального подчеркнул, что продление испытательного срока никак не повлияет на планы выдвижения Навального в президента в 2018 году.

Два условных срока Навального

"Из сообщения ФСИН непонятно, по какому именно делу они хотят продлить испытательный срок", - сказал также Кобзев.



Навальный был дважды осужден условно. В 2014 году Симоновский суд Москвы признал его виновным в мошенничестве по делу "Ив Роше" и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.

Другое дело в отношении Навального - о хищении средств у компании "Кировлес" - рассматривалось два раза. Первый приговор по делу "Кировлеса" был вынесен кировским судом в 2013 году. Оппозиционера признали виновным в мошенничестве и приговорили к пяти годам условно.

Однако в ноябре 2016 года приговор был отменен Верховным судом России в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), дело было направлено на новое рассмотрение.

По его итогам, в феврале 2017 года, Ленинский суд Кирова снова приговорил Навального к пяти годам лишения свободы условно. В мае Кировский областной суд признал приговор законным, после чего он уступил в силу. Испытательный срок по нему - полтора года.

"Испытательный срок - это период, когда человек должен ходить в инспекцию и отмечаться. Когда срок проходит, больше регистрироваться не надо, - объяснил Кобзев. - В этот период при совершении правонарушений или преступлений можно менять условный срок на реальный".

"Если испытательный срок будет продлен на год - тогда по тому делу, по которому они просят продлить, будет дополнительный год, в течение которого он будет ходить отмечаться, и на него будет распространяться эти ограничения", - рассказал адвокат.

12 июня 2017 года - в день, когда в Москве и других городах России проходили протестные митинги, Навальный был задержан в подъезде его дома. Симоновский районный суд назначил ему 30 суток административного ареста за повторное нарушение порядка организации массового мероприятия. Позже этот срок был сокращен до 25 суток.

Днем ранее Навальный призвал своих сторонников собраться на Тверской улице вопреки договоренностям с московской мэрией о проведении акции на проспекте Сахарова. Политик объяснил это тем, что сразу несколько компаний по требованию столичных властей отказались организовать на проспекте Сахарова сцену и звук.

Навальный и выборы

Сам политик связал просьбу ФСИН о продлении испытательного срока с президентскими выборами.

"Испытательный срок, напоминаю, связан с участием в выборах, - написал он в своем блоге. - Добавят еще год, в течение которого я не смогу баллотироваться".

В конце прошлого года Навальный объявил о планах участвовать в президентских выборах в 2018 году. Закон о выборах не позволяет ему это делать из-за судимости по делу "Кировлеса". Однако сам политик заявлял, что российская конституция не содержит подобного ограничения, поэтому он будет продолжать свою кампанию.

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) 23 июня выступила со специальным разъяснением по поводу действий Навального, чьи сторонники отрыли предвыборные штабы в десятках городов России.

"В настоящее время никакой официальной избирательной кампании по выборам президента не проводится, - говорилось в заявлении. - Официальное выдвижение кандидатов будет возможно с декабря этого года". "Действия по организации штабов для поддержки "кандидата" Навального находится за рамками официальной избирательной кампании", - говорилось в сообщении.

ЦИК считает, что и после объявления кампании Навальный не имеет права баллотироваться в президенты России.

Навальный и ФСИН

Федеральная служба исполнения наказаний уже не первый раз предлагает ужесточить условия для Навального. На прошлой неделе Симоновский суд Москвы сообщал об очередном ходатайстве ФСИН о замене условного срока по делу "Кировлеса" на реальный. Правда, в этот раз служба опровергла сообщение суда.

ФСИН уже неоднократно просила заменить условный срок Навального на реальный, но суды эти требования каждый раз отклоняли.

В середине апреля тот же Симоновский суд отказался рассматривать ходатайство службы, просившей обязать Навального не совершать административные правонарушения.