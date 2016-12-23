ФСБ задержала в Подмосковье семерых членов "Джамаат Таблиг"

bbcrussian.com
пятница, 23 декабря 2016 г. 11:10
Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Подмосковье семи членов международного религиозного объединения "Джамаат Таблиг", деятельность которого в России признана экстремистской и запрещена.
© RIA Novosti / "Infogra"

Информагентства со ссылкой на пресс-службу подмосковного управления ФСБ сообщают, что операцию по задержанию оперативники провели 22 декабря совместно с Росгвардией. В сообщениях не говорится, в каком именно городе Подмосковья проводилась операция.

Ведомство сообщает, что задержание проводилось в рамках расследования возбужденного ранее уголовного дела, но не уточняет, когда именно и по какой статье оно было возбуждено.

По данным ФСБ, среди задержанных оказались руководители подмосковной ячейки организации. По данным ФСБ, это были некие иностранные эмиссары. Во время обысков у задержанных нашли экстремистскую литературу и отчеты о работе.

Как утверждает ФСБ, задержанные "призывали к объединению мусульман Московского региона", занимались идеологической подготовкой своих новых сторонников, изучали запрещенную литературу и планировали создать на территории России халифат.

Также ФСБ заявляет, что вновь завербованные участники движения направлялись на обучение и специальную подготовку в лагеря на территории Афганистана и Пакистана. Других подробностей о деятельности организации ведомство не приводит.

Движение "Джамаат Таблиг" было основано в Индии в 1926 году. Официально оно позиционировалось как добровольная пацифистская организация, однако его противники считают, что "Джамаат Таблиг" координирует действия суннитских радикалов.

В 2006 году организацию запретили в Таджикистане. После этого в стране прошли несколько громких процессов над членами "Джамаат Таблиг", которые закончились для них тюремными сроками. В России движение было запрещено в 2009 году решением Верховного суда.

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