ФСБ задержала россиян, получавших из США автоматы по почте

bbcrussian.com
четверг, 23 марта 2017 г. 11:55
Федеральная служба безопасности России сообщила, что пресекла деятельность группировки, организовавшей контрабанду огнестрельного оружия из США по почте.
© RIA Novosti / "Infogra"

Как сообщает ФСБ, у задержанных изъяли два пулемета, два американских автомата, восемь пистолетов и револьверов, в том числе "Глоки", "Кольты" и "Маузеры", а также семь карабинов и ружей, патроны и запчасти для оружия.

Из сообщения следует, что карабины и ружья были не только импортного, но и отечественного производства. Среди изъятого оружия был и советский пистолет ТТ. Таким образом, не исключено, что подозреваемые получали оружие не только из США.

Задержания по делу о контрабанде и незаконном обороте оружия прошли в Москве, Иркутске, Улан-Удэ и Йошкар-Оле. В сообщении ФСБ отмечается, что оперативники также закрыли два подпольных цеха по модернизации оружия, но не уточняется, в каких городах.

Схожий канал контрабанды оружия из США был в середине марта перекрыт на Украине. Как сообщала Служба безопасности Украины, в том случае злоумышленники также заказывали современное огнестрельное оружие и комплектующие к нему по почте.

По данным СБУ, всего в группировку контрабандистов входили три жителя Киева и Харьковской области. Часть оружия они получали по почте, а часть курьеры ввозили в страну в обход таможенных постов.

У задержанных изъяли большое количество стрелкового оружия, в основном пистолетов, произведенных в самых разных странах, в том числе в Австрии, Чехии, Германии, Швейцарии, Италии, США и России.

На фотографиях с обысков видны чешские пистолет-пулеметы "Скорпион", российские автоматы Калашникова, бельгийские автоматические винтовки FAL, а также многочисленные пистолеты и револьверы, в том числе "Глоки", "Беретты", "Кольты" и "Наганы".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

ФСБ задержала россиян, получавших из США автоматы по почте

ФСБ задержала россиян, получавших из США автоматы по почте
Федеральная служба безопасности России сообщила, что пресекла деятельность группировки, организовавшей контрабанду огнестрельного оружия из США по почте.

В Петербурге подожгли дверь избирательного штаба Навального (2)

В Петербурге подожгли дверь избирательного штаба Навального
В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли дверь избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил в фейсбуке соратник Навального Леонид Волков.

Захарова назвала запрет на участие Самойловой в "Евровидении" моментом истины для Европы (71)

Maria Zakharova, spokeswoman for the Russian Foreign Ministry
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запрет на въезд на Украину российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой — момент истины для европейского сообщества. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Москва назвала "бесчеловечным актом" запрет Украины на въезд Самойловой (33)

Москва назвала бесчеловечным актом запрет Украины на въезд Самойловой
Решение Украины о запрете Юлии Самойловой въезжать в страну является «возмутительным» и «бесчеловечным» актом, заявил «Интерфаксу» замглавы МИД России Григорий Карасин.

На экс-губернатора Белых завели второе дело о взятке (3)

Nikita Belychas
В отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, находящегося под следствием по обвинению в получении взятки, 9 марта было заведено еще одно дело по той же статье, сообщил представитель следственного комитета.
Facebook друзья
Rambler's Top100