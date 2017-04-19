ФСБ сообщила об убийстве подозреваемых в подготовке терактов

Во Владимирской области при попытке задержания были убиты двое граждан одной из стран Среднеазиатского региона, которые подозреваются в подготовке терактов в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как отмечает ФСБ, подозреваемых пытались задержать, однако они оказали «активное вооруженное сопротивление». Один из убитых был 1991-го, второй — 1987 года рождения.

Подозреваемые «состояли на связи» у вербовщиков международных террористических организаций, «проявляли интерес» к изготовлению бомб и «выражали готовность» совершить теракт в России, сообщили в ведомстве.

На месте задержания были обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы.

Никто из правоохранителей в результате задержания не пострадал, отметили в ФСБ.