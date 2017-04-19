ФСБ сообщила об убийстве подозреваемых в подготовке терактов

 (3)
Телеканал "Дождь"
среда, 19 апреля 2017 г. 15:11
Во Владимирской области при попытке задержания были убиты двое граждан одной из стран Среднеазиатского региона, которые подозреваются в подготовке терактов в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
© A.Didžgalvio nuotr.

Как отмечает ФСБ, подозреваемых пытались задержать, однако они оказали «активное вооруженное сопротивление». Один из убитых был 1991-го, второй — 1987 года рождения.

Подозреваемые «состояли на связи» у вербовщиков международных террористических организаций, «проявляли интерес» к изготовлению бомб и «выражали готовность» совершить теракт в России, сообщили в ведомстве.

На месте задержания были обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы.

Никто из правоохранителей в результате задержания не пострадал, отметили в ФСБ.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

В "Новую газету" пришло письмо из Грозного с белым порошком (13)

В Новую газету пришло письмо из Грозного с белым порошком
В редакцию «Новой газеты» утром в среду, 19 апреля, прислали конверт с надписью «Грозный», в котором находился белый порошок неустановленного происхождения, сообщила «Новая газета»

Российские СМИ: молодежь ждет мобилизация или квест (7)

Российские СМИ: молодежь ждет мобилизация или квест
В обзоре российских СМИ: три сценария развития отношений между властью и молодежью; президентский совет не одобрил снос пятиэтажек; россиянам не хватает денег на крупные покупки.

ФСБ сообщила об убийстве подозреваемых в подготовке терактов (3)

ФСБ сообщила об убийстве подозреваемых в подготовке терактов
Во Владимирской области при попытке задержания были убиты двое граждан одной из стран Среднеазиатского региона, которые подозреваются в подготовке терактов в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Минобороны РФ назвало лживыми данные о занижении потерь России в Сирии (3)

Минобороны РФ назвало лживыми данные о занижении потерь России в Сирии
Статья Reuters о занижении потерь в боях за Пальмиру является неправдой, цель которой — отвлечь внимание от химатаки в сирийском Хан-Шейхуне. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает «Интерфакс».

Режиссер Учитель пожаловался на Поклонскую в комитет Госдумы (1)

Режиссер Учитель пожаловался на Поклонскую в комитет Госдумы
Российский режиссер Алексей Учитель обратился в комитет Госдумы по этике с требованием проверить действия депутата Натальи Поклонской, в которых, по его мнению, «возможно усматриваются нарушения правил депутатской этики». Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст жалобы Учителя.
Facebook друзья
Rambler's Top100