ФСБ сообщила о задержании в Москве планировавших теракты 1 сентября

ФСБ сообщила, что задержанные — выходцы из Центральной Азии. Один из них, член террористической группировки «Исламское государство», планировал совершить нападения с использованием холодного оружия.

Второго задержанного также назвали членом ИГ. По месту его жительства нашли самодельное взрывное устройство большой мощности, а также компоненты для его изготовления. «Он признался, что собирался стать террористом-смертником и совершить самоподрыв», — сообщили в ФСБ.

Следственное подразделение ФСБ рассматривает вопрос о возбуждении уголовных дел с квалификацией «приготовление к террористическому акту, участие в деятельности террористической организации, незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

В середине августа ФСБ сообщила о задержании группы людей, которые планировали организовать теракты на объектах транспорта и крупных торговых площадках в Москве. По информации спецслужбы, организатором подготовки нападений был эмиссар «Исламского государства».

Позже Лефортовский суд Москвы арестовал трех задержанных. На заседании их назвали гражданами Таджикистана. Они будут находиться под стражей до октября.